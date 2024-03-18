Новости Игры 18.03.2024 в 17:35 comment views icon

Инди покерная игра Balatro разошлась тиражом в более 1 млн копий менее чем за месяц. И это еще до выхода на iOS и Android

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Инди покерная игра Balatro разошлась тиражом в более 1 млн копий менее чем за месяц. И это еще до выхода на iOS и Android

Покерная игра-рогалик Balatro разошлась тиражом более 1 млн копий за первый месяц продаж. Об этом сообщил издатель игры Playstack.

«Мы невероятно благодарны игрокам со всего мира за поддержку и энтузиазм», — сказал Харви Эллиотт, генеральный директор Playstack.

Рубеж в 500 тыс. проданных копий был преодолен за 10 дней после релиза. Среди других достижений Balatro — продажа копий на $1 млн за первые 8 часов доступности. Очень хороший результат как для инди-игры.

Следует отметить, что к этим достижениям игра смогла дойти еще до выхода на мобильных платформах и несмотря некоторые преграды. Игра вышла 20 февраля 2024 года и первоначально поставлялась для консолей и компьютеров с Windows. Из-за ошибки рейтинга она была на некоторое время заблокирован в некоторых магазинах. Однако впоследствии продажи возобновились, а 1 марта появилась портированная версия для MacOS.

Разработчик LocalThunk заявил, что он планирует создать версии Balatro для iPhone и Android. Однако не уточнил, когда они выйдут в соответствующих магазинах. Сейчас в App Store уже есть Balatro Poker, но эта игра от другого разработчика.

LocalThunk также планирует обновить игру, внося изменения в баланс и, возможно, добавляя новых джокеров. В то же время, пользуясь высокой популярностью проекта, издатель Playstack сейчас рассматривает варианты продажи товаров, включая физические колоды карт Balatro.

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Источник: Videogameschronicle, The Verge

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