Первый в мире искусственный энергетический остров появится в Бельгии — он будет транспортировать энергию от морских ветроэлектростанций на материк

Остров будет действовать как узел для передачи электроэнергии из зоны Принцессы Елизаветы (вторая бельгийская морская ветроэлектростанция) на материковую часть Бельгии, а также Великобритании и Дании.

Зона Принцессы Елизаветы – это будущая морская ветроэлектростанция мощностью 3,5 ГВт, расположенная в Северном море, в 45 км от побережья Бельгии. Энергия, производимая ветряными турбинами, будет передаваться на искусственный остров по подводным кабелям, а оттуда будет поступать на материковую часть Бельгии и других европейских стран. Это первая такая возможность, которая объединит в себе постоянный и переменный ток – считается, что гибридные межсоединения на острове обеспечат более эффективную систему передачи.

На днях оператор бельгийской энергосистемы Elia объявил, что строительные компании DEME Group и Jan De Nul Group создали совместное предприятие TM EDISON, которое будет заниматься строительством острова. Работы начнутся в начале 2024 года и завершатся к середине 2026 года. Ожидается, что к 2030 году остров будет полностью подключен к ветровым электростанциям и материку.

Площадь, отведенная под строительство электроинфраструктуры острова, составляет около 6 гектаров — это эквивалент площади 12 футбольных полей.

Энергетический остров, который назовут островом Принцессы Елизаветы, играет важную роль в достижении целей Бельгии по использованию источников возобновляемой энергии и сокращению выбросов парниковых газов. Правительство страны выделило на проект грант в размере более $100 млн.

Источник: Electrek