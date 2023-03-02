Новости Технологии 02.03.2023 в 16:35

Первый в мире искусственный энергетический остров появится в Бельгии — он будет транспортировать энергию от морских ветроэлектростанций на материк

Катерина Даньшина

Автор новостей

Остров будет действовать как узел для передачи электроэнергии из зоны Принцессы Елизаветы (вторая бельгийская морская ветроэлектростанция) на материковую часть Бельгии, а также Великобритании и Дании.

Зона Принцессы Елизаветы – это будущая морская ветроэлектростанция мощностью 3,5 ГВт, расположенная в Северном море, в 45 км от побережья Бельгии. Энергия, производимая ветряными турбинами, будет передаваться на искусственный остров по подводным кабелям, а оттуда будет поступать на материковую часть Бельгии и других европейских стран. Это первая такая возможность, которая объединит в себе постоянный и переменный ток – считается, что гибридные межсоединения на острове обеспечат более эффективную систему передачи.

Перший у світі штучний енергетичний острів з’явиться у Бельгії — він транспортуватиме енергію від морських вітроелектростанцій на материк

На днях оператор бельгийской энергосистемы Elia объявил, что строительные компании DEME Group и Jan De Nul Group создали совместное предприятие TM EDISON, которое будет заниматься строительством острова. Работы начнутся в начале 2024 года и завершатся к середине 2026 года. Ожидается, что к 2030 году остров будет полностью подключен к ветровым электростанциям и материку.

Площадь, отведенная под строительство электроинфраструктуры острова, составляет около 6 гектаров — это эквивалент площади 12 футбольных полей.

Энергетический остров, который назовут островом Принцессы Елизаветы, играет важную роль в достижении целей Бельгии по использованию источников возобновляемой энергии и сокращению выбросов парниковых газов. Правительство страны выделило на проект грант в размере более $100 млн.

Источник: Electrek


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить