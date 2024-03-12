Исследователи могут «отремонтировать» интернет-соединение с помощью 3D-чипов для Wi-Fi

Работа сетей wi-fi замедляется, когда ею пользуется больше людей или устройств. То же самое происходит и с большими системами. Если в одном месте собирается слишком много людей, башни сотовой связи не могут справиться с наплывом. Поскольку количество подключенных устройств растет в геометрической прогрессии, а грядущая волна искусственного интеллекта может еще больше обострить проблему, на горизонте появляются большие «пробки передачи информации». Однако ученые из Университета Флориды предложили потенциальное решение: использовать 3D-чипы.

Большинство беспроводных коммуникаций полагается на «планарные» процессоры, что означает, что они по сути плоские, сообщает Gizmodo. Поскольку они двумерные, они могут обрабатывать только ограниченный диапазон частот в определенный момент времени. Но разблокировка производственного процесса, который позволяет создавать трехмерные чипы, может позволить аппаратному обеспечению обрабатывать несколько частот одновременно. Это может стать настоящей революцией.

По словам Рузбеха Табризяна, доцента электротехники и компьютерной инженерии в Университете Флориды, команда которого разработала новые процессоры, эту проблему можно сравнить с трафиком, движущимся по городу.

Инфраструктура города может справиться только с определенным уровнем трафика, и если вы продолжаете увеличивать количество автомобилей, у вас возникают проблемы. Мы начинаем достигать максимального объема данных, которые мы можем эффективно перемещать. Планарная структура процессоров больше не практична, поскольку она ограничивает нас очень ограниченным диапазоном частот. — сообщил Табризян в пресс-релизе.

Исследование описывает новый подход, который использует полупроводниковую технологию для размещения нескольких процессоров, созданных для разных частот, в одном чипе. Это имеет несколько преимуществ. Прежде всего, он повышает производительность, уменьшая при этом площадь, которую занимают микросхемы. Планарные микросхемы могут стать больше, только если сделать их шире, но возможность создавать микросхемы, которые увеличивают свою емкость в трех измерениях вместо двух, означает, что технологию гораздо легче масштабировать.

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