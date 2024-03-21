Новости Украина 21.03.2024 в 18:36 comment views icon
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За полгода работу нашли около 20% выпускников курсов IT Generation Минцифры. Статистика по школам

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Министерство цифровой трансформации назвало актуальное количество выпускников, которым после окончания курсов ІТ Generation удалось найти работу.

Об этом говорится в ответе Минцифры для DOU.

Справка Highload. ІТ Generation — образовательный проект для обучения ІТ-специальностей. Финансирование проекта взяла на себя блокчейн-экосистема Binance. Тогда анонсировали, что компания потратит на обучение украинцев миллион долларов, но с нюансом — каждый студент должен зарегистрировать криптокошелек. Проект завершился летом 2023 года.

Больше всего выпускников ІТ Generation было в направлениях Front-end, QA и UI/UX Design.

По состоянию на 27 июля из 1 877 выпускников было 148 трудоустроенных.

Скільки випускників IT Generation Мінцифри знайшли роботу: статистика

Через полгода, по состоянию на 31 января работу нашли уже 368 участников, что составляет 19,6%. Общее количество выпускников — 1877.

Розмовна англійська.
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Статистика по школам

  • GoIT — 57 нашли работу (то есть 38% от всех студентов школы)
  • A-Level — 42 (30%)
  • Source IT — 39 (23%)
  • Laba — 39 (15%)
  • Beetroot Academy — 26 (32%)
  • DAN IT — 25 (51%)
  • Mate academy — 23 (25%)
  • SkillUP — 19 (24%)
  • Sigma Software University — 16 (9%)
  • Hillel IT School — 15 (9%)
  • Choice31 — 14 (39%)
  • Prog Academy — 13 (8%)
  • CyberBionic — 10 (18%)
  • WebPromo — 9 (33%)
  • Startup IT Academy — 4 (6%)
  • IAMPM — 3 (16%)
  • Logos IT School — 3 (2%)
  • EPAM University — 2 (3%)
  • IT Education Academy (ITEA) — 2 (2%)
  • ISSP Training Center — 1 (5%)

На вопрос, есть ли в планах проект ІТ Generation 2.0, в Минцифры недавно ответили:

«Мы планируем провести исследование рынка труда, чтобы наши образовательные проекты максимально соответствовали потребностям индустрии и общества. Из-за полномасштабной войны рынок труда претерпел значительные изменения. Поэтому планы по нашим образовательным проектам в 2024 году мы будем формировать именно на основе актуальных данных»

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