За полгода работу нашли около 20% выпускников курсов IT Generation Минцифры. Статистика по школам

Министерство цифровой трансформации назвало актуальное количество выпускников, которым после окончания курсов ІТ Generation удалось найти работу.
Об этом говорится в ответе Минцифры для DOU.
Справка Highload. ІТ Generation — образовательный проект для обучения ІТ-специальностей. Финансирование проекта взяла на себя блокчейн-экосистема Binance. Тогда анонсировали, что компания потратит на обучение украинцев миллион долларов, но с нюансом — каждый студент должен зарегистрировать криптокошелек. Проект завершился летом 2023 года.
Больше всего выпускников ІТ Generation было в направлениях Front-end, QA и UI/UX Design.
По состоянию на 27 июля из 1 877 выпускников было 148 трудоустроенных.
Через полгода, по состоянию на 31 января работу нашли уже 368 участников, что составляет 19,6%. Общее количество выпускников — 1877.
Статистика по школам
- GoIT — 57 нашли работу (то есть 38% от всех студентов школы)
- A-Level — 42 (30%)
- Source IT — 39 (23%)
- Laba — 39 (15%)
- Beetroot Academy — 26 (32%)
- DAN IT — 25 (51%)
- Mate academy — 23 (25%)
- SkillUP — 19 (24%)
- Sigma Software University — 16 (9%)
- Hillel IT School — 15 (9%)
- Choice31 — 14 (39%)
- Prog Academy — 13 (8%)
- CyberBionic — 10 (18%)
- WebPromo — 9 (33%)
- Startup IT Academy — 4 (6%)
- IAMPM — 3 (16%)
- Logos IT School — 3 (2%)
- EPAM University — 2 (3%)
- IT Education Academy (ITEA) — 2 (2%)
- ISSP Training Center — 1 (5%)
На вопрос, есть ли в планах проект ІТ Generation 2.0, в Минцифры недавно ответили:
«Мы планируем провести исследование рынка труда, чтобы наши образовательные проекты максимально соответствовали потребностям индустрии и общества. Из-за полномасштабной войны рынок труда претерпел значительные изменения. Поэтому планы по нашим образовательным проектам в 2024 году мы будем формировать именно на основе актуальных данных»
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