За полгода работу нашли около 20% выпускников курсов IT Generation Минцифры. Статистика по школам

Министерство цифровой трансформации назвало актуальное количество выпускников, которым после окончания курсов ІТ Generation удалось найти работу.

Об этом говорится в ответе Минцифры для DOU.

Справка Highload. ІТ Generation — образовательный проект для обучения ІТ-специальностей. Финансирование проекта взяла на себя блокчейн-экосистема Binance. Тогда анонсировали, что компания потратит на обучение украинцев миллион долларов, но с нюансом — каждый студент должен зарегистрировать криптокошелек. Проект завершился летом 2023 года.

Больше всего выпускников ІТ Generation было в направлениях Front-end, QA и UI/UX Design.

По состоянию на 27 июля из 1 877 выпускников было 148 трудоустроенных.

Через полгода, по состоянию на 31 января работу нашли уже 368 участников, что составляет 19,6%. Общее количество выпускников — 1877.

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Статистика по школам

GoIT — 57 нашли работу (то есть 38% от всех студентов школы)

A-Level — 42 (30%)

Source IT — 39 (23%)

Laba — 39 (15%)

Beetroot Academy — 26 (32%)

DAN IT — 25 (51%)

Mate academy — 23 (25%)

SkillUP — 19 (24%)

Sigma Software University — 16 (9%)

Hillel IT School — 15 (9%)

Choice31 — 14 (39%)

Prog Academy — 13 (8%)

CyberBionic — 10 (18%)

WebPromo — 9 (33%)

Startup IT Academy — 4 (6%)

IAMPM — 3 (16%)

Logos IT School — 3 (2%)

EPAM University — 2 (3%)

IT Education Academy (ITEA) — 2 (2%)

ISSP Training Center — 1 (5%)

На вопрос, есть ли в планах проект ІТ Generation 2.0, в Минцифры недавно ответили:

«Мы планируем провести исследование рынка труда, чтобы наши образовательные проекты максимально соответствовали потребностям индустрии и общества. Из-за полномасштабной войны рынок труда претерпел значительные изменения. Поэтому планы по нашим образовательным проектам в 2024 году мы будем формировать именно на основе актуальных данных»

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