Zakupivli24 – первая в Украине государственная площадка для проведения госзакупок

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В начале 2016 года «ПриватБанк» запустил онлайн-площадку «ПриватМаркет» для поиска покупателей и поставщиков товаров и услуг, которая сразу же была интегрирована с небезызвестной системой электронных закупок ProZorro. Но на этом, видимо, решили не останавливаться – на этой неделе на «ПриватМаркет» запустили отдельную площадку для проведения госзакупок под названием Zakupivli24. Она имеет 4 уровня аккредитации в системе Prozorro и уже открыла участникам доступ к тендерам государственных компаний и коммерческих тендеров из системы Rialto.

В пресс-службе «ПриватБанка» особо подчеркивают, что Zakupivli24 – это первая в Украине государственная площадка для проведения госзакупок.

К основным достоинствам площадки разработчик относит простую регистрацию и авторизацию, возможность участия в тендерах для продавцов товаров и услуг без внесения депозитных платежей и отсутствие лишней бумажной бюрократии.

Как сообщается, принять участие в тендере через Zakupivli24 можно уже через 5–10 минут после регистрации, без уплат каких-либо взносов и подписания бумаг. Площадка предлагает простой поиск актуальных тендеров, возможности настройки «умной» подписки на новые тендеры, а также автоматическое предоставление электронных отчетов.

Новая площадка также обеспечивает всем участникам бесплатную юридическую консультацию и круглосуточную поддержку в онлайн-чате или по телефону.