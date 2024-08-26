Заменял барную стойку: на пляже в Болгарии случайно нашли драгоценный римский саркофаг

Возраст саркофага оценивается в 1700 лет, однако это не смутило владельца одного из болгарских пляжных баров, который использовал древнеримский гроб в качестве стола.

Брошенный саркофаг заметил бывший полицейский, который отдыхал на одном из пляжей северо-западной Болгарии. Он сразу сообщил местным властям, а впоследствии на место находки приехали представители регионального исторического музея Варны и Управления охраны культурного наследия.

После детального изучения специалисты подтвердили, что находка, брошенная на берегу, действительно является драгоценным римским артефактом возрастом в 1700 лет. Впоследствии болгарские журналисты отследили «передвижения» саркофага и обнаружили, что еще в 2020 году он использовался как стол в одном из местных пляжных баров.

На фото можно увидеть людей, которые сидят вокруг саркофага, украшенного цветами, и бар на заднем фоне. Неизвестно, как артефакт туда попал и почему впоследствии оказался брошенным прямо посреди песка — владелец отказался от комментариев.

Сейчас саркофаг транспортирован в Археологический музей Варны с применением тяжелой техники и привлечением пожарной службы.

«Мы хотим увидеть, что под ним, осталось ли что-то из оригинальной окраски, какая техника была использована для его изготовления — всю информацию, которая докажет, что это настоящий саркофаг», — говорил музейный эксперт Милен Маринов в комментарии журналистам.

После удаления краски на фасаде археологи обнаружили ракушечный известняк, а также узоры, похожие на гирлянды — распространенный мотив в древнеримском погребальном искусстве.

Онлайн-курс "Graphic Design з нуля" від Skvot. Пройдемо кожен етап: від ідеї — до презентації. Основи композиції, колористики, типографії + дружба з Adobe Photoshop та Illustrator.Результат — портфоліо з кейсом реального клієнта. Про навчання

В то же время дизайн не соответствует эстетике других римских артефактов, найденных в Варне, поэтому, скорее всего, он был завезен из другого региона Болгарии. Варна была фракийским поселением, затем древнегреческой колонией и стала частью Римской империи с 15 г. н.э.

«Полиция, возможно, прокуратура, должны расследовать, как этот саркофаг оказался в Варне и на пляже», — сказал руководитель исследовательской группы Александр Минчев.

Источник: Interesting Engineering