Зарядные станции для электромобилей: реальность хуже обещаний

Количество электромобилей на дорогах постоянно растет, а вместе с тем развивается и инфраструктура зарядных станций. Однако новое исследование показывает, что опыт с зарядкой электромобилей в США еще достаточно далек от идеала. Проанализировав работу 20 тыс. зарядных станций в США в течение 4 лет, исследователи из ChargerHelp выявили самые большие проблемы в инфраструктуре.

Выяснилось, что фактическое время бесперебойной работы зарядных станций составляет лишь 73,7%, в то время как провайдеры сетей станций заявляют о 84,6%. Таким образом, реальность хуже обещаний.

Исследование делает вывод, что зарядные устройства для электромобилей могут ломаться различными способами. К таким проблемам относятся сломанные системы втягивания кабелей, сломанные экраны и неработоспособные платежные системы. Также часто встречаются общие повреждения корпуса и сломанные кабели и разъемы.

Исследование показало, что 26% всех проанализированных станций не соответствуют заявленному статусу зарядных устройств, представленному в программном обеспечении сети. Это означает, что некоторые зарядные сети завышают количество доступных станций, что подрывает доверие владельцев электромобилей к зарядной инфраструктуре. Это особенно проблематично, когда кому-то очень нужна зарядка, и он попадает на станцию, которая, несмотря на статус в приложении, фактически пока недоступна.

В исследовании перечислены различные ситуации, когда водитель электромобиля не может успешно подключиться к зарядному устройству. При этом упоминаются случаи «призрачных» станций, когда в приложении перечислены станции, но они либо не существуют, либо неисправны. Также встречаются «зомби-станции», которые существуют и работают, но не отображаются в приложениях, поэтому водители на них не заезжают. А «путаница занятости» — это когда приложение сообщает водителям, что определенные станции доступны, но это не так. «Тупиковый путь» ─ это ситуация, когда о неработающей зарядной станции становится понятно только после подключения автомобиля к ней.

ChargerHelp утверждает, что надежное взаимодействие ПО и обмен данными в сети могут помочь решить эти проблемы.

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Источник: The Verge