Завершив 2019 год убытками в размере $8,5 млрд, Uber надеется стать прибыльной к концу этого года
Компания Uber Technologies вчера отчиталась за четвертый квартал 2019 финансового года и весь год в целом.
Четвертый квартал прошлого года завершился для разработчика одноименного онлайн-
На этом фоне поистине удивительным представляется заявление Uber о намерении выйти на прибыль уже к концу этого года.
Uber отдельно отмечает, что $243 млн из $1,1 млрд квартального убытка — выплаты в виде опционов на акции.
Руководство Uber усердно пытается угодить инвесторам, требующим остановить финансовые потери и начать получать прибыль. Как Uber, так и его конкурент Lyft, после выхода на биржу установили антирекорды по сумме денег, потерянных в ходе размещения акций. После публичного размещения акций на фондовом рынке обе компании продолжали терять деньги, поставив под большое сомнение способность устойчивого роста бизнеса, основанного на модели с приложениями вызова такси, в долгосрочной перспективе. В прошлом году Uber пришлось уволить около 1000 сотрудников в ходе реструктуризации.
Немало проблем у Uber с регуляторами в разных странах. Не так давно компания лишилась лицензии на перевозку пассажиров в Лондоне.
Первоначально Uber нацеливалась на 2021 год как первый с положительным финансовым результатом. Но на конференц-колле с инвесторами генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сказал, что он призывает сотрудников постараться выйти на прибыль в четвертом квартале 2020 года.