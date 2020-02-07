Завершив 2019 год убытками в размере $8,5 млрд, Uber надеется стать прибыльной к концу этого года





Компания Uber Technologies вчера отчиталась за четвертый квартал 2019 финансового года и весь год в целом.

Четвертый квартал прошлого года завершился для разработчика одноименного онлайн- сервиса заказа такси чистым убытком в размере $1,1 млрд при общей выручке $4,069 млрд. Для сравнения, год назад эти показатели составляли $887 млн и $2,974 млрд. То есть, за год выручка выросла на 37%, но при этом вырос и чистый убыток (на 24%). На фоне убытка в $5,2 млрд по итогам второго квартала 2019 года результат минувшего квартала выглядит не столь катастрофично, чего не скажешь о финансовом результате за весь 2019 год — потери составили немалые $8,5 млрд. В 2019 году компания смогла нарастить выручку на 26%, до $14,147 млрд, но инвесторам, да и всем остальным тоже, это не особо интересно при таких убытках.

На этом фоне поистине удивительным представляется заявление Uber о намерении выйти на прибыль уже к концу этого года.

Uber отдельно отмечает, что $243 млн из $1,1 млрд квартального убытка — выплаты в виде опционов на акции.

Руководство Uber усердно пытается угодить инвесторам, требующим остановить финансовые потери и начать получать прибыль. Как Uber, так и его конкурент Lyft, после выхода на биржу установили антирекорды по сумме денег, потерянных в ходе размещения акций. После публичного размещения акций на фондовом рынке обе компании продолжали терять деньги, поставив под большое сомнение способность устойчивого роста бизнеса, основанного на модели с приложениями вызова такси, в долгосрочной перспективе. В прошлом году Uber пришлось уволить около 1000 сотрудников в ходе реструктуризации.

Немало проблем у Uber с регуляторами в разных странах. Не так давно компания лишилась лицензии на перевозку пассажиров в Лондоне.

Первоначально Uber нацеливалась на 2021 год как первый с положительным финансовым результатом. Но на конференц-колле с инвесторами генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сказал, что он призывает сотрудников постараться выйти на прибыль в четвертом квартале 2020 года.

Источник: Uber и The Verge