Завтра Xiaomi представит новый ультралегкий ноутбук Mi Notebook Air массой чуть больше 1 кг и фирменную технологию быстрой зарядки Super Charge Turbo мощностью до 100 Вт

Завтра компания Xiaomi сделает по меньшей мере два интересных анонса. На это прямо указывают свежие рекламные изображение, опубликованные производителям в соцсетях.

Первый анонс — новый ноутбук линейки Xiaomi Mi Notebook Air, который будет выделяться рекордно малым весом — всего 1,07 кг. Для сравнения, актуальная модель Macbook Air 2018 года с 13,3-дюймовым экраном весит 1,25 кг. Сейчас в рамках линейки Xiaomi Mi Notebook Air предлагаются модели с экранами диагональю 12,5 и 13,3 дюйма. Какой размер экрана будет у нового Mi Notebook Air пока неизвестно. Данных о конфигурации и цене тоже нет. В сегодняшнем тизере Xiaomi подтвердила, что устройство будет выделяться поддержкой технологии быстрой зарядки, которая позволить заряжать его быстрее по сравнению с существующими моделями производителя. И вот мы плавно подошли ко второму анонсу, коим является фирменная технология быстрой зарядки Xiaomi. В данном случае удивляет, что у Xiaomi до сих пор нет собственной технологии быстрой зарядки.

Фирменная технология быстрой зарядки Xiaomi будет называться Super Charge Turbo и позволит передавать до 100 Вт мощности, что, безусловно, впечатляет. Для сравнения, предел самых быстрых на сегодняшний день технологий Huawei SuperCharge и Oppo Super VOOC составляет соответственно 40 Вт и 50 Вт. То есть, в случае решения Xiaomi максимальная мощность вдвое выше, чем у нынешних лидеров рынка.

Как следует из рекламного ролика, Xiaomi Super Charge Turbo позволит полностью зарядить аккумуляторную батарею смартфона емкостью 4000 мА·ч всего за 17 минут. В данном случае речь идет о зарядке мощностью 81 Вт (при напряжении 18 В и силе тока 4,5 А). Для сравнения, технология Oppo Super VOOC за те же 17 минут позволяет восполнить до 65% емкости аккумулятора емкостью 3700 мА·ч.

Источник: MyDrivers и Igeekphone