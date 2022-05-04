Служба безопасности Украины сообщила о запуске двух новых чат-ботов для идентификации предателей и мародеров. С их помощью каждый гражданин сможет оперативно помочь украинской спецслужбе разоблачить преступников.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

На чат-бот «Знайди зрадника!» можно и нужно посылать информацию об изменниках и коллаборантах, которые сотрудничали с оккупантами интернет-агентов, «сливают» врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков.

Второй чат-бот «Стоп мародер» предназначен для сбора информации о мародёрах, разворовывающих чужое имущество во время войны. Эти данные будут проверены и размещены на новом СБУ сайте, который доступен по этой ссылке.