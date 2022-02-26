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Зв’язок та мобільний інтернет в Україні ніхто не відключатиме

Зв’язок та мобільний інтернет в Україні ніхто не відключатиме

Зв’язок та мобільний інтернет в Україні ніхто не відключатиме

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, як адміністратор зв’язку України запевняє, що інформація, яка шириться фейковими Telegram-каналами та проросійськими ЗМІ не відповідає дійсності.

  • Мережі мобільних операторів працюють стабільно, можливі короткочасні перебої пов’язані із перенавантаженням цих мереж. І на цьому все.
  • У районах, де відбуваються бойові дії можуть бути пошкодження — у такому разі мережі відновлюватимуться за першої можливості зразу після завершення бойових дій.
  • Наразі інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж мобільного зв’язку — немає.
  • Нагадаємо, що з 24 лютого, управління мережами здійснюється в оперативно-надзвичайному режимі управління.

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