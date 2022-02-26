Зв’язок та мобільний інтернет в Україні ніхто не відключатиме
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, як адміністратор зв’язку України запевняє, що інформація, яка шириться фейковими Telegram-каналами та проросійськими ЗМІ не відповідає дійсності.
- Мережі мобільних операторів працюють стабільно, можливі короткочасні перебої пов’язані із перенавантаженням цих мереж. І на цьому все.
- У районах, де відбуваються бойові дії можуть бути пошкодження — у такому разі мережі відновлюватимуться за першої можливості зразу після завершення бойових дій.
- Наразі інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж мобільного зв’язку — немає.
- Нагадаємо, що з 24 лютого, управління мережами здійснюється в оперативно-надзвичайному режимі управління.