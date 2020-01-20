10 функцій, що вже зараз змінять ваше сприйняття ігор!





Бездоганний геймплей з моніторами Acer Nitro

Серед шанувальників ігор немало людей, які люблять похвалитися швидкодійністю й елегантним дизайном свого комп’ютера. Однак зрештою всі ці приємні невимушені розмови зводяться до обговорення моніторів. Адже саме на моніторі ви бачите ворога, поле битви, трек для перегонів і супротивника. Для екранного дійства важить навіть частка секунди: або ви оперативно реагуєте на події, або ж повільно програєте. Ми розповімо про 10 функцій, які докорінно змінять сприйняття ігор.

Коли йдеться про роздільну здатність екрана, то тут насправді має значення єдине – величина! Роздільна здатність DFHD – це вдвічі більша корисна площа екрана порівняно зі стандартною Full HD. Простіше кажучи, це 3840 x 1080 пікселів суцільного задоволення. Співвідношення сторін ультраширокого екрана становить 32:9. Це навіть більше, ніж у кінотеатрі, тому на такому моніторі ігри, фільми та навіть робочі програми завжди матимуть максимально ефектний вигляд.

Завдяки вигнутій формі екрана кожна точка по всій його площі перебуває на однаковій відстані від очей. Переглядати дійство на екрані з широким кутом огляду та більшим, ніж у кінотеатрі, співвідношенням сторін (32:9) – саме задоволення. Об’ємна картинка ніби огортає користувача і дає змогу цілком зануритися в ігровий процес. До речі: вигнута форма екрана зменшує навантаження на очі. Насолоджуйтеся улюбленою грою без обмежень!

Щоб насолодитися першокласними сучасними іграми, потрібно мати потужну відеокарту. А якщо її повністю синхронізовано з монітором – це взагалі ідеально. За таких умов відеокарта AMD Radeon FreeSync 2 HDR може розкрити весь свій потенціал. Усунення розривів і затримок під час відтворення, посилення (вдвічі) візуальної яскравості та збільшення колірного простору за стандартом sRGB – завдяки цьому вдалося досягнути неперевершеної якості відображення у форматі HDR.

Сучасні технології, які сертифіковано на відповідність міжнародному галузевому стандарту, забезпечують навдивовижу яскраве та чітке зображення завжди – під час гри, творчої роботи чи перегляду відео. Пікова яскравість монітора, що відповідає специфікації VESA DisplayHDR 600, сягає 600 нітів. Це свідчить про те, що він може відтворювати найдрібніші деталі та всю глибину темних відтінків, а також про надзвичайно високий рівень яскравості загалом.

Коли гра набирає обертів, раптові затримки відтворення або розмиття зображення можуть вартувати життя герою на екрані. Усунення затримок за рахунок збільшення швидкості оновлення: «розгін» частоти кадрів до 144 Гц забезпечує стабільне відтворення динамічних сцен у форматі 2D, високу плавність відображення та відсутність затримок, що позитивно позначається на якості ігрового процесу.

Чимало геймерів бачили «привидів» – так іще називається оптичне двоїння. Подеколи під час динамічних сцен картинка «змазується», розмивається. Появі такого неприємного ефекту запобігає інноваційна технологія VRB (Visual Response Boost): за потреби система оперативно вимикає підсвічування або швидко вставляє порожній чорний кадр поміж інших. Мить – і зображення стає чітким та різким.

У стандартних моніторах кількість доступних кольорів залежить від рівня підсвічування. Квантові точки (КТ) – це мікрокристали з новітнього матеріалу на основі фосфору, здатні ефективно запобігати втраті яскравості у світлофільтрах. Ця інноваційна технологія забезпечує високу чистоту барв і підтримує надзвичайно широку колірну гаму, завдяки чому монітор охоплює 90 % колірного стандарту DCI-P3, а зображення виходить надзвичайно реалістичним.

У більшості стандартних моніторів екран мерехтить 60 разів на секунду (хоча це майже не помітно). Проте, як стверджують лікарі, очі вловлюють це миготіння та втомлюються, особливо після кількох годин безперервної гри, програмування, перегляду чи творчої роботи. Функція запобігання мерехтінню усуває навантаження на зір, а в поєднанні з технологією BlueLightShield™ забезпечує комфортний перегляд протягом тривалого часу без шкоди для здоров’я.

А якби ігрову реальність чи створений вами світ можна було вивести за межі екрану? Спробуйте – за допомогою Ambient Back Lighting Design. Ця інноваційна технологія дає змогу освітити простір навколо вас у режимі реального часу. Сім кольорів та декілька режимів миготіння створюють враження, ніби картинка переходить із вашого монітора в реальний світ!

Часом, перш ніж натиснути маленьку кнопку позаду екрана, доводиться довго намацувати її. Завдяки програмі Acer Display Widget ви зможете повноцінно керувати всіма налаштуваннями лише за допомогою миші. Це зручно і не потребує жодних зусиль. Швидко змінюйте налаштування, на власний смак організовуйте величезний екранний простір, розбивши його на зони, й вибирайте ідеальний режим для ігор, роботи та розваг. Це так просто.

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