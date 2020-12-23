10 идей новогодних подарков от Canyon





Поиск новогоднего подарка – всегда хлопотный процесс, хочется подарить вещь полезную и такую, чтобы доставила радость. Мы в CANYON подобрали для вас 10 идей новогодних подарков от нашего бренда для близких, друзей и коллег, для стильных и спортивных, для геймеров и меломанов, для владельцев Apple, а также бесшумные новинки для тех, кто январь 2021 проведет на удаленке, работая дома.

Для стильных и спортивных

Марципан – это сладость, которая сочетает в себе потрясающий вкус и массу полезных ингредиентов. В честь этого изысканного десерта бренд СANYON выпустил часы, созданные специально для женщин Marzipan SW-75. Часы обладают внушительным набором различных датчиков и функций, уникальная функция – личный женский календарь, управление камерой, часы позволяют отслеживать важные уведомления и мотивируют заниматься физической активностью. В комплект входят два ремешка — силиконовый и кожаный, чтобы часы стали поистине универсальным гаджетом к любому наряду, на любое мероприятие и под любое настроение. Максимальный набор функций для часов, созданных специально для женщин!

https://comfy.ua/ua/smart-chasy-canyon-marzipan-pink-cns-sw75pp.html

Смарт-часы Wasabi SW-82 от CANYON созданы для тех, кто стремится к максимуму своих спортивных возможностей. Под прочным водонепроницаемым корпусом, круглым full-touch дисплеем и стильным циферблатом заложено всё, что необходимо каждому спортсмену. Это — GPS-трекинг, датчик пульса и акселерометр, популярные виды спорта, включая плавание, выгрузка данных в Strava, прогноз погоды и другие функции. Раскрыть максимум спортивных возможностей позволит ультраёмкая батарея, заряда которой хватит на 5 дней интенсивной работы. Полноценный гаджет для спортивных рекордов!

https://comfy.ua/smart-chasy-canyon-wasabi-black-cns-sw82bb.html

Беспроводная стереогарнитура CNE-CBTHS3, выполненнна в классическом стиле, поможет ощутить все преимущества технологии Bluetooth 5.0. Надежный аудио гаджет для тех, кто любит активный образ жизни! Данная модель предусматривает все необходимые функции: handsfree со стерео-микрофоном, автоматическое сопряжение, распознавание голосовых команд. На зарядку потребуется всего 2 часа, которые обеспечат до 3 часов работы гарнитуры. В комплект входят 2 пары вакуумных силиконовых накладок разного размера. Влагоустойчивость стандарта IP33 позволит тренироваться, не опасаясь попадания влаги. Для зарядки бокса наушников используется кабель USB Type-C, такой же, который используется в большинстве смартфонов.

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Для бабушек и дедушек

Браслет для людей пожилого возраста с функцией SOS — СANYON ST-01. Надежный помощник для каждого, кто хочет позаботиться о здоровье близких старшего и пожилого возраста! Этот браслет поможет вам отлично справиться с такими задачами, как контроль за перемещением человека и мониторингом его пульса. Телефонная связь с помощью браслета нажатием одной кнопки — очень удобная и максимально простая функция для человека в любом возрасте. Пользователь браслета может отправить вам голосовое сообщение. Кроме того, вы можете включить ряд уведомлений, таких как пересечение зоны безопасности, отсутствие данных пульса или низкий заряд батареи, установить будильник, а также использовать режимы обратного звонка и прослушивания. Ненавязчивый контроль и забота о близких с максимальной простотой и удобством!

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Для геймеров

Мышь Canyon Puncher CND-SGM20. Благодаря высокой точности сенсора Pixart 3360 мышка может переключаться между уровнями DPI буквально «на лету» — от 1000 DPI для стрельбы до 12000 DPI для суперскоростного перемещения. Полный диапазон предустановленных DPI сенсора включает 1000/2000/3000/5000/8000/12000. Кроме того, драйвер мыши позволяет устанавливать кастомные значения dpi с шагом 200. Время отклика ~1 миллисекунда. Тефлоновые ножки. Ультралегкий плетеный кабель c ферритовым кольцом устраняет препятствия в скорости реагирования. Мультифункциональные клавиши с простой настройкой. Эффектная перфорация снижает вес корпуса, тем самым уменьшая нагрузку на мускулатуру руки.

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Стать победителем в любой компьютерной игре вам поможет клавиатура Canyon Nightfall USB CND-SKB7 профессионального уровня с черными механическими переключателями. Точки срабатывания и отпускания кнопок находятся так близко, что малейшее нажатие вызывает действие, без совершения полного «клика». Каждая кнопка оснащена чипом Dual Core IC, одно ядро которого активизирует защиту от залипания кнопок и фантомных кликов NKRO, а второе — отвечает за настраиваемую систему подсветки.

В плане дизайна этой клавиатуре практически нет равных! Каждый из 22 типов подсветки выглядит превосходно, а съемная подставка для рук не позволяет запястьям уставать. Наслаждайтесь игрой во время долгих ночных сессий!

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Для удаленной работы дома

Беспроводная оптическая мышь с сенсором “Blue LED” Canyon CNS-CMSW21R. Одно из наиболее удачных решений в серии ПК-аксессуаров Canyon! Благодаря улучшенному светодиодному сенсору с технологией Blue LED эта мышка работает намного точнее аналогов, а с технологией энергоэффективности — до 20% увеличивает продолжительность работы от одной батарейки АА. Подключение с помощью USB приёмника 2.4 ГГц позволяет поддерживать надежную бесперебойную связь, не загружая рабочее место лишними проводами. 7 прочных кнопок и 3 уровня переключения DPI обеспечат оптимальный рабочий функционал. Монолитный эргономичный дизайн для правой руки и износостойкое покрытие UV Matt и Rubber Coating превращают мышь в надежного помощника на каждый день.

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Беспроводная перезаряжаемая мышь с бесшумными кнопками Canyon CNS-CMSW18. Эта стильная мышь станет идеальным инструментом для работы в офисе, коворкинге или для выездных деловых встреч. Бесшумные кнопки позволяют сконцентрироваться на работе, не отвлекаясь и не мешая другим. Износостойкое покрытие и компактные размеры позволяют переносить ее в любой сумке. Большое количество опций для проводной и беспроводной зарядки позволят не опасаться неприятных ситуаций с внезапным выключением мыши. Просто оставьте мышь на зарядке для смартфона или специальном коврике от Canyon на время перерыва в работе, и она будет заряжаться. Невероятно удобно!

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Ультратонкая беспроводная клавиатура CND-HBTK10. Стильная ультратонкая беспроводная клавиатура позволит с удобством работать на любом устройстве Apple, будь то Mac, iPad или iPhone. Технология Bluetooth 5.1 позволяет поддерживать максимально надежное соединение для всех сопрягаемых устройств с учетом их расположения, а также возможных помех между ними. Невысокие клавиши, снабженные мембраной типа «ножницы» обеспечивают комфортный бесшумный ввод текста. Клавиатура легко поместится в рюкзаке или сумке. Автоматический режим энергосбережения позволяет продлить срок службы батареек. Прочная и компактная клавиатура – надежный помощник в повседневной работе!

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Web camera Canyon Full HD CNS-CWC5. С её помощью получите чёткое и ровное изображение с большим количеством пикселей в режиме 30 кадров в секунду. Записывайте видео и проводите онлайн-стримы даже при тусклом свете, эта вебкамера автоматически корректирует настройки при слабом освещении. Достойное качество видео обеспечивается в 1080p full-HD разрешении и 65-градусном широком ракурсе. Функции автофокуса и подавления аудиошумов обеспечат бесперебойные стрим-сессии. Камеру можно прикрепить к штативу или присоединить к Smart TV.

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Новый год приближается, все в ожидании чуда. Надеемся, что эта подборка поможет вам найти полезный подарок для родных и друзей!

Пусть мечты сбываются!