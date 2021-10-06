4 жовтня Work.ua запустив нову рекламну кампанію «Краще починається з будь-якого місця». Її можна побачити в інтернеті та на бордах у великих містах України — Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові.

У партнерському матеріалі з Work.ua розповідаємо, якою є основна ідея компанії, а також чому бренд відмовився виходити на ТБ.

Яка головна ідея кампанії

Реклама з’явилася в YouTube, Facebook, Instagram, TikTok і Twitter. Крім того, її можна побачити у п’яти великих містах України, у потягах «Інтерсіті», у київському та харківському метро.

Основна ідея нової рекламної кампанії Work.ua — те, що зміни на краще можуть початися будь-де. Це бренд розкрив у декількох роликах.

«Неважливо: двоє в тебе дітей чи нема жодного, студентка ти чи пенсіонер, живеш ти у крутому жилому комплексі чи у звичайнісінькому райончику. Краще може початися будь-якої миті, з будь-якого місця. Ми дуже хотіли показати, що кожен може знайти роботу своєї мрії, незважаючи на життєві обставини», – говорить керівниця відділу маркетингу Work.ua Саша Лєтова.

Хто створив креативну частину

Креативну частину для компанії розробила і втілила команда Bart & Fink, засновником якої є відомий в Україні режисер Олег Томін. За його словами, команда Work.ua прийшла з тим, що їм не потрібен ще один класичний рекламний ролик.

«Безпрецедентний у моїй кар’єрі випадок, коли клієнт говорить: «Нам не так важливо наростити показники, як зробити щось, що надихає». Ми подумали: «Ну кльово, нумо зробім не рекламу з повідомленням, що продає, та іншим, а вчинимо як зрілі бренди». Ми показали не класичних офісних працівників або доставників піци, а людей, які частіше за інших натрапляють на труднощі при пошуку роботи. І добре, коли роботу знаходять саме вони. Та й у принципі сам процес пошуку ми теж не стали показувати. Не хотілося робити Work.ua місцем, де люди шукають роботу. Хотілося зробити його місцем, де її знаходять», — ділиться режисер роликів Олег Томін.

Чому Work.ua відмовився виходити на ТБ

Нова рекламна кампанія не вийшла на телебаченні. У Work.ua це пояснюють тим, що зараз більшість українців дізнається новини з Facebook і YouTube, та й сам продукт Work.ua суто віртуальний і складається з сайту та застосунку.

Для бренду рекламна кампанія тільки в інтернеті, на бордах та без ТБ — це своєрідний експеримент, підсумками якого обіцяють поділитися після кампанії.

«Ми намагаємося зробити так, щоб кожна наша рекламна кампанія була не лише про просування бренду Work.ua, а й про щось більше. Щоб достукатися до кожного, надихнути та дати віру в те, що найкраще залежить від тебе. Для нас дуже важливо, щоб кожен ролик і креатив мав за собою сенси, що допомагають повірити в себе і розкрити власний потенціал усім українцям. Ми продовжуємо надихати та вірити в кожного. Вірити, що “Ти зможеш все”», — каже співзасновник Work.ua Артур Міхно.

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Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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