Без этих новых инструментов арбитражникам будет сложно в 2022. О них расскажут на конференции ALO

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21 и 22 октября в Киеве пройдет интерактивное шоу для арбитражников ALO 2021. Конференция бесплатная, на нее достаточно зарегистрироваться заранее.

В партнерском материале рассказываем, как обычно проходят конференции и какие планы у команды на этот раз.

Почему стоит попасть на интерактивное шоу ALO?

ALO (или Affiliate Leaders Online & Offline) – интерактивное шоу для арбитражников (арбитраж трафика – привлечение клиентов за процент от продаж. – Прим. ред.), которое проходит уже не первый год. Организаторы планируют, что в этот раз конференция объединит более 30 спикеров.

В 2020 году конференция прошла в онлайн-формате. Тогда команда организовала Affiliate Mania Show, на котором арбитражники из разных стран два дня обменивались опытом и обсуждали, как будет развиваться рынок. После конференции для участников провели онлайн-вечеринку.

В апреле 2021-го шоу ALO проходило офлайн в Санкт-Петербурге. Его участники обсуждали Facebook, InApp и говорили о том, что делать арбитражникам трафика в 2021-м. После официальной части прошла вечеринка ALO Havana Night.

Что будет на ALO 2021?

На конференции соберутся арбитражники, маркетологи, рекламодатели, представители партнерских программ и другие эксперты affiliate-индустрии (партнерский маркетинг, помощь в продаже товара за комиссию. – Прим. ред.). Обсуждать будут гемблинг (азартные игры. – Прим. ред.), финансы, сферу красоты и здоровья, дейтинг (сервисы знакомств. – Прим. ред.), свипстейки (розыгрыш призов. – Прим. ред.) и мобильные утилиты.

Мнением поделятся эксперты из-за границы и из СНГ.

Среди спикеров:

Михаил Свинарев,

Артемий Сибирский,

Михаил Петров из Atlas team ,

, Тимур Шарипов из Avalon team ,

, Соболева Вера и Алекс из TraffBraza team ,

, а также основатели крупных компаний, лидеры и представители арбитражных команд, маркетологи и другие эксперты, имена которых пока не разглашают.

На конференции будут обсуждать:

работу с Facebook, Google, TikTok, Native Ads, Push и другими источниками трафика;

актуальные кейсы и креативы;

инструменты, без которых не обойтись ни одному арбитражнику в 2022 году;

affiliate-маркетинг 2022-го: как зайти в нишу или создать арбитражную команду;

менеджмент, законы, финансы и налоги;

тренды и проблемы обучения новых affiliate-маркетологов.

Среди официальных партнеров – МАМА, ZorbasMedia, MC.today, Afflift, Affbank, Push.House, Afftimes, Conversion.im, CPAmafia, Affmy, Affpaying и другие

За 48 часов участники обменяются опытом с коллегами из разных стран, а затем отдохнут вместе на вечеринке.

Где и когда пройдет ALO 2021?

ALO 2021 состоится в киевском Pochayna Event Hall.

Событие бесплатное – чтобы на него попасть, нужно забронировать место заранее. Тем, у кого нет возможности участвовать вживую, отправят запись выступлений и дискуссий. Чтобы ее получить, также необходимо зарегистрироваться.

«От души советуем найти время, чтобы пообщаться с арбитражниками из разных стран, насладиться общением и для полноты впечатлений погудеть на after party», – приглашает команда ALO.

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Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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