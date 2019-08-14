А-Сервис — новый уровень услуг и мировая гарантия Apple в Украине

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





«А-Сервис» — лидер украинского рынка предоставления АВТОРИЗИРОВАННЫХ сервисных услуг по обслуживанию всей линейки техники компании Apple. Надо ли напоминать, что только авторизированные сервисные центры имеют право заказывать оригинальные запчасти, предоставлять услуги по обслуживанию гарантийной техники БЕСПЛАТНО и участвовать в расширенных программах сервисного обслуживания?

Подтверждение авторизации центра можно посмотреть по ссылке https://locate.apple.com/ua/en/service/?pt=3&lat=50.4501&lon=30.5234&address=Kiev.

Миссией компании «А-Сервис» есть предоставление самого высоко уровня услуг для предельно взыскательных клиентов по обслуживанию лучшей техники в мире.

Именно для этого мы открыли новый сервисный центр в самом удобном месте столицы – в ТЦ Олимпийский.

Тут Вас ждут:

Комфортная зона ожидания с бесплатным Wi-Fi, где за чашечкой кофе Вы можете получить консультацию, оформить технику в ремонт, выбрать оригинальные аксессуары для своих телефонов/ноутбуков/планшетов, провести настройку Ваших iPhone, iPad и Mac. С полным каталогом услуг приёмного отделения Авторизированного сервисного центра А-СЕРВИС можно ознакомиться перейдя по ссылке https://a-service.ua/technical-expert-apple. Самые квалифицированные инженеры, которые прошли сертификацию в Apple по абсолютно всем продуктам компании, имеют статус Apple Certified Mac Technician и готовы к ремонту ЛЮБОЙ техники Apple. Набор всех необходимых инструментов и оборудования, для ремонта техники максимальной сложности. От отвертки, рекомендованной Apple до программно-аппаратного комплекса калибровки дисплеев на телефонах. Возможность отремонтировать:

* по всемирной БЕСПЛАТНОЙ гарантии Ваш Macbook или

* по локальной гарантии Ваш телефон.

Кроме этого, именно в нашем сервисе у Вас есть возможность обновить технику или решить возникшие с ней вопросы по программам расширенного сервисного обслуживания, описанным на официальном сайте https://support.apple.com/ru-ru.

Ждем Вас по адресу Киев, ул. Большая Васильковская, д. 72, ТЦ Олимпийский, минус 1 этаж с 10 до 19 с понедельника по пятницу и с 11 до 17 – по субботам.

Телефон приёмного отделения сервисного центра 044 585-77-01.