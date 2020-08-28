АСБИС-Украина: Как отличить оригинальную технику REDMOND от подделки

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Не так давно стало известно о том, что в продажу поступила поддельная техника REDMOND. В этой статье АСБИС-Украина решили рассказать четыре основных отличия оригинала от подделки, а также поделиться магазинами, где вы купите на 100% оригинальную технику.

Компания АСБИС-Украина, официальный дистрибьютор торговой марки REDMOND, опубликовали пресс-релиз о том, что поддельная техника появилась на полках известной торговой сети и реализуется под видом оригинальной.

Важным моментом является тот факт, что поддельная техника производится без надлежащего контроля качества. Покупатели не только потеряют деньги, но и ставят свое жилье под угрозу, поскольку поддельная техника REDMOND может даже воспламениться.

Почему подделка — это всегда риск

В компании АСБИС-Украина рассказали о пяти основных рисках покупки техники у неофициальных дистрибьюторов:

Отсутствие безопасности при эксплуатации некачественной техники, поскольку не были проведены надлежащие испытания и тесты в разных условиях. Невозможность воспользоваться гарантийным и постгарантийным обслуживанием товара в авторизованных сервисных центрах, поскольку техника поддельная и к оригиналу не имеет никакого отношения. Отсутствие синхронизации подделки с официальным приложением для смарт-техники REDMOND. Невозможность ремонта такой техники, поскольку на рынке отсутствуют соответствующие детали и расходники. Некачественные сборка и комплектующие, что может привести к скорой поломке и потере денег.

Как отличить подделку техники REDMOND от оригинала

Есть четыре главных отличия и мы просим внимательно с ними ознакомиться:

Отсутствие важных элементов идентификации, таких как серийный номер, штрихкод, знак Евросоюза. Различия в дизайне корпуса, то есть может отличаться расположение кнопок или наклеек. На упаковке указана ложная информация — несоответствие количества программ, используемых технологий или задействованных деталей. Низкое качество комплектующих, которое видно невооруженным глазом (низкий уровень безопасности изоляции или особенности поверхностей и покрытий).

На примере мультиварки REDMOND RMC-M22 мы подготовили инструкцию для отличия оригинала от подделки. Ознакомиться можно здесь. Там указаны не только визуальные отличия, но и функциональные.

Где покупать оригинальную технику REDMOND

Компания АСБИС-Украина, как официальный дистрибьютор техники REDMOND, озвучили список магазинов, где техника REDMOND на 100% оригинальная:

Rozetka;

«Эльдорадо»;

«Фокстрот»;

Comfy;

«Алло»;

«Юг-Контракт»;

«Цитрус».

Подробный перечень официальных партнеров – по ссылке. Если вы покупаете оригинальную технику, можете быть уверены в том, что получите гарантийное обслуживание в случае поломки. Также вы будете иметь возможность использовать официальное приложение для смарт-техники REDMOND, что значительно облегчает организацию своего быта.

Для справки: компания АСБИС-Украина заключила партнерство с брендом REDMOND в начале 2020 года и является официальным дистрибьютором техники REDMOND на территории Украины и в странах Восточной Европы.