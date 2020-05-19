Бананы, картофель и пиво: что украинцы заказывают на дом

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Сервис Raketa рассказал, какие продукты чаще всего покупают через курьерскую доставку

Карантинные ограничения заставили многих заказывать на дом даже продукты. Сервис доставки Raketa исследовал предпочтения украинцев и рассказал, что чаще всего покупают через курьерскую доставку.

Как оказалось, самым востребованным продуктом в период карантина стали бананы. А вот картофель только на втором месте с двукратным отставанием. Тогда как третье место удивляет — в пик пандемии украинцы массово покупали пиво торговой марки Corona.

На овощи и фрукты приходится свыше 20% от общего числа заказанных продуктов, на молочную продукцию и сладости по 12,6% и 11,5% соответственно. Алкогольная продукция пользуется высоким спросом, занимая 11%, а еще 8,5% в корзине потребителя занимают безалкогольные напитки.

На мясо, рыбу и колбасные изделия приходится 8% от всех заказанных продуктов. По 4% на хлеб и выпечку, товары личной гигиены и бытовую химию, а также снэки. Тогда как спрос на табачные изделия составил всего 1,5%.

О компании

Raketa — украинский сервис доставки из кафе, ресторанов и супермаркетов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018 года. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом, Павлограде, Запорожье, Полтаве и Кривом Роге. В 2020 году сервис намерен зайти в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс.