Бананы, картофель и пиво: что украинцы заказывают на дом
Сервис Raketa рассказал, какие продукты чаще всего покупают через курьерскую доставку
Карантинные ограничения заставили многих заказывать на дом даже продукты. Сервис доставки Raketa исследовал предпочтения украинцев и рассказал, что чаще всего покупают через курьерскую доставку.
Как оказалось, самым востребованным продуктом в период карантина стали бананы. А вот картофель только на втором месте с двукратным отставанием. Тогда как третье место удивляет — в пик пандемии украинцы массово покупали пиво торговой марки Corona.
На овощи и фрукты приходится свыше 20% от общего числа заказанных продуктов, на молочную продукцию и сладости по 12,6% и 11,5% соответственно. Алкогольная продукция пользуется высоким спросом, занимая 11%, а еще 8,5% в корзине потребителя занимают безалкогольные напитки.
На мясо, рыбу и колбасные изделия приходится 8% от всех заказанных продуктов. По 4% на хлеб и выпечку, товары личной гигиены и бытовую химию, а также снэки. Тогда как спрос на табачные изделия составил всего 1,5%.
О компании
Raketa — украинский сервис доставки из кафе, ресторанов и супермаркетов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018 года. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом, Павлограде, Запорожье, Полтаве и Кривом Роге. В 2020 году сервис намерен зайти в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс.