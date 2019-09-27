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Бесплатная CRM-система от облачной АТС Zadarma P

Бесплатная CRM-система от облачной АТС Zadarma

Бесплатная CRM-система от облачной АТС Zadarma


Сервис облачной телефонии Zadarma представил бесплатную CRM-систему ZCRM, полностью интегрированную с виртуальной АТС.

Облачное решение CRM Zadarma поможет звонить и принимать звонки внутри CRM, фиксировать историю взаимоотношений с существующими и потенциальными клиентами, наблюдать за эффективностью продаж и работой менеджеров, прослушивать записи разговоров внутри ZCRM.

В данный момент окончен период бета-тестирования системы и представлен официальный релиз ZCRM. Разработчики собрали полезную обратную связь и продолжат развивать продукт.

На вопрос, почему CRM бесплатная, представители сервиса отвечают, что это философия их продукта — клиент платит только за «живые» услуги, в контексте сервиса телефонии это исходящие звонки и аренда виртуальных номеров. ZCRM полностью интегрирована с бесплатной облачной АТС Zadarma и возможность звонить и принимать звонки с помощью встроенного веб-телефона — главное преимущество системы.

Основные возможности ZCRM:

  • Звонки клиентам из браузера в один клик через встроенный WEB-телефон;
  • Совместная работа 50+ сотрудников;
  • Автоматическое создание лидов при входящих звонках с неизвестных номеров и исходящих звонках на новые номера;
  • Автоматическое направление звонков на ответственного сотрудника;
  • Экспорт и импорт базы клиентов из других CRM или таблиц;
  • Отображение в карточке клиента всей истории взаимодействия с клиентом — записи звонков, заметки, документы;
  • Удобное отображение текущих задач: канбан, списком или в календаре.

Подробная инструкция по работе с ZCRM.

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