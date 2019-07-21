Беспроводные автономные и 4G камеры Reolink от компании Надзор

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Компания Надзор как официальный представитель компании Реолинк

Компания НАДЗОР — это современный интернет-магазин систем безопасности, который предлагает широкий выбор современных и инновационных систем безопасности.

Компания является официальным представителем компании Reolink — одного из мировых лидеров по производству систем видеонаблюдения.

Также Компания НАДЗОР предлагает услуги разработки, проектирования и инсталляции систем безопасности и видеонаблюдения на объектах любого уровня сложности.

Преимущества кампании Надзор

Компания профессионально специализируется на системах безопасности и видеонаблюдения, а именно:

Готовые комплекты систем видеонаблюдения; Сетевые и беспроводные автономные видеокамеры; Видеорегистраторы и сетевое оборудование; Системы контроля доступа и домофонии.

Широкий перечень оборудования в одном месте — НАДЗОР является официальным представителем или сотрудничает в рамках партнерских программ с известными производителями систем безопасности, такими как — Hikvision, Dahua, Axis, Foscam, Samsung, Tecsar, Univew, а с недавнего времени и Reolink.

Несомненные преимущества Компании НАДЗОР это:

Только сертифицированный товар с полной проверкой качества и работоспособности;

Профессиональная помощь менеджеров Компании в подборе оптимального по цене и функциональности устройства системы безопасности;

Проектирование и монтаж системы безопасности для вашего дома, офиса, производственного или промышленного помещения;

Последующий гарантийный и постгарантийный ремонт и обслуживание установленных систем безопасности;

Оперативная доставка заказанного оборудования или системы безопасности в любую точку Украины Новой почтой, наличный или безналичный расчет при получении.

О компании Reolink

Компания Реолинк с 2009 года известна на американском и европейском рынках цифровых устройств безопасности. Специализация продукции — производство современных и функциональных систем видеонаблюдения.

Основные продукты Компании:

Беспроводные 4G и WiFi камеры видеонаблюдения c автономным питанием от аккумуляторов и солнечных панелей;

Видеокамеры для умного дома с широким углом обзора, двухдиапазонным Wi-Fi, двусторонней передачей звука и облачным хранилищем;

Проводные и беспроводные системы видеонаблюдения, обеспечивающие круглосуточный мониторинг и непрерывную запись;

Super HD камеры и и сетевые видеорегистраторы.

Компания постоянно развивает и внедряет современные технологии, а также разрабатывает собственные, такие как технология Reolink «Plug and Play», которая обеспечивает удобство подключения и работы без каких-либо сложных настроек.

Преимущества Аккумуляторных камер Реолинк

Беспроводные видеокамеры с автономным источником питания продолжают завоевать рынок систем безопасности во всём мире.

На данный момент беспроводные видеокамеры используют WiFi соединение или в условиях его отсутствия — 3/4G связь.

Также беспроводные видеокамеры имеют высокую степень защищенность — шифрование видеосигнала в протоколах SSL, WPA2-AES и SSL-TLS.

Питание беспроводных видеокамер осуществляется от аккумуляторных батарей, срок работы которых составляет от 2 до 6 месяцев в зависимости от емкости батареи и установленных настроек видеокамеры (постоянная съемка, срабатывание по движению и т.п.).

Видеокамеры Реолинк имеют функцию контроля заряда батареи и отсылки push-уведомлений в мобильное и ПК-приложение при разряде батареи более 10%.

Также уличные видеокамеры Реолинк поддерживают возможность подключения солнечной панели.

Экономичная и экологичная солнечная панель разработана Реолинк и ее подключение обеспечит полное бесперебойное питание видеокамеры.

Краткий обзор модельного ряда аккумуляторных камер Reolink

Argus 2 — всепогодная видеокамера для наружного и внутреннего использования.

Видеокамера поставляется с перезаряжаемым аккумулятором и возможностью подключения солнечной панели Reolink. Разрешение камеры 1080p Full HD с углом обзора в 130 градусов, также камера оборудована системой ночной съемки Starlight Night Vision.Видеокамера передает сигнал по WiFi 2,4 ГГц.

Установленный высокочувствительный инфракрасный датчик с технологией Smart PIR Sensor отсекает ложные срабатывания, а при наличии движения в поле видеонаблюдения камеры Argus 2 отсылает push-уведомление в мобильное приложение или при заданных настройках включает оповещение — сирену в 75 дБ.

Также благодаря двухканальной передаче звука вы можете удаленно общаться/прослушивать или устно предупреждать незваного гостя.

Argus 2 программно совместим с Google Assistant и Alexa, поддерживает трансляцию видеоизображения в Google Nest Hub или телевизорах с поддержкой Chromecast.

Автономная аккумуляторная беспроводная Wi-Fi IP Камера Reolink Argus 2

Argus Eco — всепогодная видеокамера для наружного и внутреннего использования.

Разрешение камеры 1080p Full HD, камера оборудована инфракрасной подсветкой для качественного видеонаблюдения в ночное время.Видеокамера передает сигнал по WiFi 2,4 ГГц.

Встроенный датчик движения с технологией Smart PIR Motion Detection практически не дает ложных срабатываний в поле зрения видеокамеры. Видеокамера как и Argus 2 оборудована сиреной в 75 дБ

При срабатывании датчика движения Argus Eco отправляет в мобильное приложение Push-уведомлениям и сообщение на электронную почту, а так же добавляет вложенные моментальные снимки зоны видеонаблюдения в момент сработки датчика.

Во всех моделях видеокамер серии Argus вы можете также записать собственное голосовое сообщение вместо стандартного звука сирены при срабатывании датчика движения видеокамеры.

Видеокамера также оборудована встроенным перезаряжаемым аккумулятором с возможностью подключения внешней солнечной панели, которая поставляется опционально.

Argus Eco программно совместима с Google Assistant и Alexa, поддерживает трансляцию видеоизображения в Google Nest Hub или телевизорах с поддержкой Chromecast.

Автономная камера Reolink Argus Eco со встроенным аккумулятором

Argus 3 — всепогодная видеокамера для наружного и внутреннего использования.

Видеокамера поставляется с перезаряжаемым аккумулятором и возможностью подключения солнечной панели Reolink. Разрешение камеры 1080p Full HD с углом обзора в 130 градусов.Видеокамера передает сигнал по WiFi 2,4 ГГц.

Видеокамера оборудована системой ночной съемки, ярким светодиодным прожектором и 2-мегапиксельным датчиком Starlight.

Датчик обеспечивает полноцветное изображение днем ​​или ночью, и вы можете определить такие детали как цвет одежды злоумышленников или машины.

Установленный высокочувствительный инфракрасный датчик с технологией Smart PIR Sensor отсекает ложные срабатывания, а при наличии движения в поле видеонаблюдения камеры Argus 2 отсылает push-уведомление в мобильное приложение или при заданных настройках включает оповещение — сирену в 75 дБ.

Также при сработке инфракрасного датчика движения Argus 3 включает встроенный прожектор, который направлен в зону охвата видеокамеры.

Также благодаря двухканальной передаче звука вы можете удаленно общаться/прослушивать или устно предупреждать незваного гостя.

Argus 3 программно совместим с Google Assistant и Alexa, поддерживает трансляцию видеоизображения в Google Nest Hub или телевизорах с поддержкой Chromecast.

Argus PT — всепогодная видеокамера для наружного и внутреннего использования.

Видеокамера поставляется с перезаряжаемым аккумулятором и возможностью подключения солнечной панели Reolink.

Разрешение камеры 1080p Full HD с углом обзора в 355 градусов и конструкцие наклона до 140 градусов.

Видеокамера передает сигнал по WiFi 2,4 ГГц.

Система Pan&Tilt позволяет управлять поворотом видеокамеры на 355° по горизонтали и 140° по вертикали, чтобы охватить каждую зону охраняемой территории.

Argus PT обеспечивает исключительное качество ночной видеосъемки благодаря передовой технологии звездного света в условиях очень слабого освещения.

Установленный высокочувствительный инфракрасный датчик с технологией Smart PIR Sensor отсекает ложные срабатывания, а при наличии движения в поле видеонаблюдения камеры Argus 2 отсылает push-уведомление в мобильное приложение или при заданных настройках включает оповещение — сирену в 75 дБ.

Также при обнаружении движения в зоне видеонаблюдения Argus PT начинает запись, а затем сохраняет эти клипы на карту micro SD или в Reolink Cloud

Благодаря двухканальной передаче звука вы можете удаленно общаться/прослушивать или устно предупреждать незваного гостя.

Argus 2 программно совместим с Google Assistant и Alexa, поддерживает трансляцию видеоизображения в Google Nest Hub или телевизорах с поддержкой Chromecast.

Краткий обзор аккумуляторных 4G камер Reolink

Reolink Go — беспроводная мобильная видеокамера высокой четкости, которая работает в сетях 4G-LTE и 3G. Идеальное решение в местах с ограниченным доступом к WiFi или при его отсутствии.Видеокамера поставляется с перезаряжаемым аккумулятором и возможностью подключения солнечной панели Reolink, которая поставляется с видеокамерой.

Для корректной работы в сетях требуется микро SIM-карта и тарифный план вашего оператора.

Разрешение камеры 1080p Full HD с углом обзора в 110 градусов, также камера оборудована системой ночной съемки Starlight Night Vision.

Установленный высокочувствительный инфракрасный датчик с технологией Smart PIR Sensor отсекает ложные срабатывания, а при наличии движения в поле видеонаблюдения камеры Reolink Go отсылает push-уведомление в мобильное приложение.

Также при обнаружении движения в зоне видеонаблюдения Reolink Go начинает запись, а затем сохраняет эти клипы на карту micro SD или в Reolink Cloud

Благодаря двухканальной передаче звука вы можете удаленно общаться/прослушивать или устно предупреждать незваного гостя.

Reolink Go программно совместим с Google Assistant и Alexa, поддерживает трансляцию видеоизображения в Google Nest Hub или телевизорах с поддержкой Chromecast.

Reolink Go PT — беспроводная мобильная видеокамера высокой четкости, которая работает в сетях 4G-LTE и 3G. Идеальное решение в местах с ограниченным доступом к WiFi или при его отсутствии.Видеокамера поставляется с перезаряжаемым аккумулятором и возможностью подключения солнечной панели Reolink, которая поставляется с видеокамерой.

Для корректной работы в сетях требуется микро SIM-карта и тарифный план вашего оператора.

Разрешение камеры 1080p Full HD с углом обзора в 355 градусов и углом наклона в 140 градусов, также камера оборудована системой ночной съемки Starlight Night Vision.

Система Pan&Tilt позволяет управлять поворотом видеокамеры на 355° по горизонтали и 140° по вертикали, чтобы охватить всю зону охраняемой территории.

Установленный высокочувствительный инфракрасный датчик с технологией Smart PIR Sensor отсекает ложные срабатывания, а при наличии движения в поле видеонаблюдения камеры Reolink Go отсылает push-уведомление в мобильное приложение.

Также при обнаружении движения в зоне видеонаблюдения Reolink Go начинает запись, а затем сохраняет эти клипы на карту micro SD, которая поставляется в комплекте, или в Reolink Cloud

Благодаря двухканальной передаче звука вы можете удаленно общаться/прослушивать или устно предупреждать незваного гостя.

Reolink Go программно совместим с Google Assistant и Alexa, поддерживает трансляцию видеоизображения в Google Nest Hub или телевизорах с поддержкой.

Мобильное приложение Reolink

Reolink App максимально простое в использовании мобильное приложение для управления практически всей линейкой камер видеонаблюдения Reolink.

Приложение позволяет мгновенно получать удаленный доступ к всем вашим и сетевым видеорегистраторам для просмотра как потокового в режиме реального времени, так и архивного видео.

Основные функции приложения:

Легкая и интуитивная регистрация и настройка, дружественный интерфейс пользователя;

Отличное качество работы видео и передачи видеосигнала в сетях 3G / 4G или Wi-Fi в любом месте и в любое время;

Многоканальный (до 16 картинок в кадре одновременно) просмотр видео;

Воспроизведение архивных видеозаписей как с сетевого видеорегистратора, так и с установленных карт памяти в видеокамерах;

Захват видео и фото для сохранения на мобильном устройстве;

Электронные push-уведомления при сработке датчиков движения видеокамер;

Настройка записи по расписанию;

Управление поворотными камерами (поворот, наклон камеры) в любом направлении;

Сброс настроек при необходимости;

Сигнализатор состояния заряда батареи видеокамеры;

Обзор мобильного приложения Reolink

Заключение

Представленные на рынке систем безопасности видеокамеры и системные решения Компании Reolink в данный момент являются одними из оптимальных вариантов в соотношении “цена-качество”.

Модели видеокамер с автономным питанием, подключением солнечных батарей, доступными стандартами беспроводной связи позволяют монтировать оборудование в любых удобных местах без прокладки проводной сети и не думая о качестве сигнала WiFi или мобильного интернета.

Большой выбор универсальных, специализированных и многофункциональных моделей видеокамер позволяет с нуля построить совершенную систему видеонаблюдения и оповещения о проникновениях с фиксацией происшествий.

Отличное, адаптированное и удобное в использовании мобильное приложение Reolink максимально упрощает работу с видеокамерами и видеорегистраторами.

Официальный представитель Reolink, копания НАДЗОР предоставляет полный комплекс услуг по разработке, монтажу и последующему обслуживанию установленных систем видеонаблюдения. А при единичных покупках — специалисты НАДЗОР персонально подходят к потребностям каждого клиента в выборе оптимального варианта устройств для видеонаблюдения.