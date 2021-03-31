Бездротові зарядки Canyon – новий тренд чи незамінна річ?





Одночасне підживлення батареї трьох-чотирьох улюблених пристроїв бездротово –майбутнє настало вже зараз і воно прямо тут. Сьогодні дуже важливо лишатись на зв’язку у будь-який час. Лінійка бездротових зарядних пристроїв від Canyon дозволяє зарядити будь-який пристрій з мінімумом дій та відсутністю дротів.

Багато у кого вдома є шухляда чи коробка, куди ви скидаєте всі непотрібні зарядні пристрої від усіх старих девайсів. У вас є така? Можете спокійно її позбутись, адже із бездротовими зарядними пристроями Canyon є можливість заряджати одразу декілька пристроїв.

Економте свій час разом із бездротовими зарядними пристроями!

Ми, молодіжний бренд Canyon, зібрали для вас декілька топових моделей на різні бюджети:

Два важливих моменти конкретно про цей зарядний пристрій:

CANYON WS-302 підтримує одночасну зарядку трьох пристроїв Тут є режим швидкої зарядки

Обираючи цей пристрій, ви будете економити безліч часу та завжди лишатись на зв’язку. Невчасно розряджений телефон у минулому. Потужність цього зарядного пристрою 15 Вт, а також ця модель оснащена провідним модулем, підходить як для Lightning, так і для Micro USB.

Інтелектуальний чіпсет Novoton забезпечує одночасну зарядку трьох пристроїв. Тільки уявіть, що можете перед виходом в місто на зустріч чи перед поїздкою в офіс, зарядити одночасно і смарт-годинник, і телефон, а ще навушники чи інший бездротовий пристрій, який стане вам у пригоді.

Цей бездротовий зарядний пристрій підходить не тільки для техніки Apple, а підтримує пристрої усіх платформ. До речі, з CANYON WS-30 ви можете заряджати телефон прямо у чохлі.

Тому забудьте про хаос дротів на робочому місці та заряджайте все на одній станції, зручно закріпивши і смарт-годинник, і телефон, і навушники. Залишайтесь на зв’язку 24/7 та не втрачайте свою продуктивність, тому що забули зарядити телефон зранку.

Canyon вирішили не зупинятись на одночасній зарядці трьох пристроїв, тому модель CANYON WS-501 – це зарядна станція, де ви можете підживити чотири пристрої. Та це ще не все. Підходить для пристроїв на платформах Apple та Android.

Модель CANYON WS-501 дарує вам не тільки можливість завжди лишатись на зв’язку, а ще і безпеку в умовах пандемії та карантину. Станція оснащена дезінфекційною UV-лампою для швидкого та ефективного позбавлення від мікробів і вірусів. Відомо, що на мобільних телефонах часто збираються мікроби, а завдяки пристрою WS-501 протирання своїх пристроїв дезінфекційними серветками тепер у минулому. Ультрафіолетове випромінювання зарядної станції є абсолютно безпечним як для техніки, так і для людини.

До речі, ця модель є трошки потужнішою, ніж попередні — 24 Вт, а отже ви зможете заряджати 3 пристрої бездротово та один через провід. Тому обирайте модель, яка більше підходить під ваші потреби та бюджет і організовуйте своє робоче місце. Менше інформаційного шуму — вища продуктивність.

Усі три моделі вже в наявності на складі офіційного дистриб’ютора Canyon – компанії АСБІС-Україна.