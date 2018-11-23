Black Friday в Цитрусе! Встречай скидки на любимые гаджеты

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В этом году Black Friday в Цитрусе выделяется среди акций в других магазинах. Цитрус спросил у покупателей, на какие гаджеты они хотят получить скидки. И добавил ТОП-10 товаров народного голосования в список акционных!

Скидки на ТОП-10 популярных гаджетов

Покупатели в преддверии Черной Пятницы отдали более 10 тысяч голосов за ТОП-10 товаров, которые хотят приобрести со скидками в день акции! Учитывая пожелания покупателей, выбранные гаджеты включили в список товаров с акционными ценами.

Представляем несколько лидеров голосования:

Apple iPhone X 64 ГБ сейчас стоит 26999 грн, тогда как обычная цена — 32999 грн!

Samsung Galaxy S8 64 ГБ обойдется в 15999 грн при обычной цене 19999 грн!

Meizu 16th 6/64 ГБ продается за 12499 грн при стандартной цене в 13999 грн.

Из голосовавших было определено 20 человек, которые еще до наступления Черной Пятницы получили приятные бонусы – сертификаты на 1000 гривен на покупки в Цитрусе.

Горячие предложения в Цитрусе на Black Friday

Цитрус предлагает скидки до 70% на Черную Пятницу, которая продлится до 25 ноября!

Ознакомиться с полным перечнем гаджетов со скидками можно здесь — https://www.citrus.ua/actions/black-friday

В магазинах уже представлен широкий выбор смартфонов, техники Apple, смарт-часов, планшетов, ноутбуков, телевизоров, аксессуаров, цифровой техники, гаджетов для фитнеса и здоровья и многого другого по выгодным ценам.

Не теряйте времени в Черную Пятницу, выбирайте Цитрус для выгодных покупок!