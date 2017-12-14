Blackview BV9000 Pro: снимки раскрывают впечатляющую камеру!

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С начала выпуска смартфона Blackview BV9000 Pro наша компания заявляла, что в нем установлена отличная камера. Вот некоторые примеры снимков, давайте их проверим!

Blackview BV9000 Pro оснащается двойной основной камерой с 13-мегапиксельным и 5-мегапиксельным модулем Sony и апертурой f/2.0. Все это дополняет фазовый автофокус и двойная светодиодная вспышка. Кроме этого, возможности камеры были доработаны Media Tek, и в ней используются линзы от поставщика OPPO и Huawei.

Как вы видите, результат довольно впечатляющий, камера хорошо справляется с цветопередачей, глубиной сцены, фокусировкой и шумом.

И хотя современные смартфоны поставляются с впечатляющими камера, им тяжело удивить пользователей съемкой в условиях недостаточного освещения. BV9000 Pro оснащается интеллектуальной системой ночной съемки, которая убирает шум и позволяет делать отличные кадры даже при плохом освещении.

Мы были бы рады услышать, что вы думаете об этих снимках.

И если вы заинтересовались смартфоном Blackview BV9000 Pro, то его можно приобрести на Gearbest с хорошей скидкой.