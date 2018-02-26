Бонусы от магазина Watch4You при покупке часов Casio G-Shock

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Пришёл, увидел, победил – казалось бы, что сложного в том, чтобы заказать тот или иной товар через Интернет? Огромное количество всевозможных сайтов, маркет-плейсов и тому подобного. Выбирай сколько душе угодно. Но, чем больше предложений, тем сложнее сделать окончательный выбор…

Особенно, когда речь идёт о таком щепетильном товаре, как наручные часы. Один из старейших украинских интернет-магазинов оригинальных брендовых часов Watch4You рекомендует обращать внимание на три передовых критерия – это внешний вид, качество и цена. Если аксессуар не нравится внешне, какая разница, сколько он стоит? С другой стороны, если Вы уже определились с дизайном, то вас непременно заинтересуют надежность и стоимость.

Поэтому Вас обязательно заинтересует наша текущая акция – при покупке спортивных противоударных Casio G-Shock от 2999грн Вы получаете классические часы Guardo S0990 RG WBR всего за 1грн (обычная цена 1064грн)

Поторопитесь – количество подарков ограничено! Ссылка на акцию: https://www.watch4you.com.ua/promotions/get-ready-for-summer.html

Если Вы увлекаетесь спортом, ведёте активный образ жизни или просто хотите стильно выглядеть с многофункциональными часами на руке, наше акционное предложение не оставит Вас равнодушным!

Предложение действует 21.02.2018 по 28.02.2018 года. И конечно, каждому покупателю, при заказе от 500грн – дисконтная карта в подарок 🙂