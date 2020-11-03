«Черная пятница» от MSI: кэшбэк до 1500 грн на ПК комплектующие





Конец осени обещает быть необычайно выгодным для ПК энтузиастов. Всему виной кэшбэк за покупки от MSI Украина! Участники акции смогут не только обзавестись крутыми комплектующими и игровыми мониторами, но и вернуть солидный процент от их стоимости себе на карту.

Чтобы принять участие в «Черной пятнице» от MSI, вам необходимо с 02.11.2020 по 30.11.2020 приобрести один или несколько акционных продуктов MSI (материнскую плату, систему жидкостного охлаждения, корпус, блок питания или монитор) в одном из магазинов-партнеров промо, зарегистрировать его на сайте и предоставить необходимые данные для получения кешбека. Кешбек за несколько покупок суммируется!

Акционный продукт вы можете приобрести в магазинах-партерах вендора: Comfy, Foxtrot, Eldorado, Brain, Itbox, MOYO, elmir, Telemart.ua или CompX. Найти список акционных комплектующих и мониторов, а также ознакомиться с полными правилами и условиями проведения промо «Черная пятница» от MSI можно по ссылке.