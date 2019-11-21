«Чёрная пятница»: Покупай технику DJI со скидками





Традиционный день больших скидок «Чёрная пятница» приходится в этом году на 29 ноября. Официальный импортер DJI в Украине — компания FlyTechnology подготовила большое количество приятных сюрпризов украинским поклонникам дроно-техники. Многие популярные модели квадрокоптеров и стабилизаторов можно будет купить с большими скидками! И речь идёт о реальных скидках, а не о тех случаях, когда перед распродажей цены сначала повышают, а потом снижают до прежнего уровня.

«Чёрная пятница» с FlyTechnology растянется на целый месяц! А на некоторые товары – даже дольше. Первые скидки начнут действовать уже с 22 ноября и продлятся они вплоть до 7 января 2020 года. В этот период можно будет сэкономить от 1500 до 3000 гривен при покупке популярных 4К-камер OSMO Pocket и OSMO Action.

Самый компактный дрон для начинающих пилотов – Tello – можно будет приобрести со скидкой 20%. При покупке версии Tello Boost Combo можно будет сэкономить 25%, а максимальная величина скидки порадует покупателей лимитированной версии Tello Iron Man, приобрести дрон Тони Старка можно будет за 3000 грн.

Компания FlyTechnology подготовила приятные сюрпризы и для требовательных пользователей. Профессиональный стабилизатор для зеркальных и беззеркальных камер Ronin-S в период проведения акции подешевеет на 20%, то есть на €150. Скидка при покупке набора Ronin-S Essentials Kit составит 12%. Такую возможность купить профессиональное оборудование по льготной цене просто нельзя пропустить!

Наконец, шлем виртуальной реальности Goggles Racing Edition, созданная специально для гонок на квадрокоптерах, уже через несколько дней также подешевеет на €100 или на 17%.

Это ещё не всё! С 8 декабря будут запущены скидки и на другие товары DJI. Акция будет действовать целый месяц – до 7 января. В это время можно будет сэкономить €100 (скидка 7%) при покупке профессионального дрона Mavic 2 Pro и целых €130 (скидка 10%) – если приобрести комплект Mavic 2 Pro с профессиональным пультом Smart Controller.

Лёгкий и компактный 3-осевой стабилизатор для беззеркальных камер Ronin-SC и версия Ronin-SC Pro Combo подешевеют на 10 %. А самый популярный стабилизатор для смартфонов Osmo Mobile 3 можно будет приобрести по самой выгодной цене — 3000 гривен!

Все указанные скидки будут действовать у официального дистрибьютора техники DJI в Украине FlyTechnology (Киев, ул. Ярославская, 58), а также во всех национальных сетях по продаже электроники, включая «Цитрус», «Алло», Comfy, Foxtrot, Eldorado, Moyo и Rozetka. Спешите порадовать себя и близких отличными подарками с приятными ценами!