ColorWay – зарядные устройства в офисе, дома, авто…

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Ежедневное интенсивное использование электронных девайсов влечет за собой необходимость постоянно держать при себе различные блоки питания и кабели подключения, чтобы при первом удобном случае не упустить возможность подзарядить требуемый гаджет.

Дабы свести к минимуму количество используемых блоков питания компания ColorWay представила удобное решение: категория Универсальные сетевые и автомобильные зарядные устройства.

Преимущества

Универсальные зарядные устройства ColorWay реализуют возможность подзарядки всех типов устройств совместимых с разъемами USB и Lightning. Представленные зарядные устройства дают возможность подзаряжать девайсы от любого источника постоянного питания или во время передвижения на автомобиле.

Сетевые зарядные устройства

Подходят для зарядки смартфонов, планшетов, электронных книг. Наличие нескольких портов позволяют заряжать одновременно несколько девайсов. В числе сетевых зарядных устройств, также представлена LED лампа с разъемами для подзарядки устройств.

Автомобильные зарядные устройства

Рассчитаны на зарядку девайсов в пути и помогают сделать поездку значительно комфортней.

Особенности зарядных устройств:

обеспечивают стабильное напряжение на выходе;

LED подсветка автомобильных зарядных устройств для удобства использования в ночное время;

наличие нескольких USB портов;

функциональность;

защита от перенапряжения;

Переносные, функциональные зарядные устройства ColorWay обеспечивают оптимальную силу тока, максимально продлевая жизнь батареям гаджетов.

Больше информации о продукции и бренде смотрите на http://colorway.com/