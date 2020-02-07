ConceptD — технології для розкриття творчого потенціалу





Вам знайома ситуація, коли творчі задуми не вдавалося реалізувати через певні обмеження? Можливо, бракує ефективних інструментів для втілення вашої безмежної уяви? Представляємо 10 технологій, які допоможуть безперешкодно реалізувати ваші ідеї, максимально розкрити потенціал і не зупинятися на досягнутому!

Щоразу, коли йдеться про реалізацію нових задумів, нам завжди бракує одного – можливостей. Можливостей для одночасного виконання декількох завдань, наприклад, створення вебконтенту та редагування відео у форматі 4K. Можливостей для створення чогось масштабного, скажімо, гігабайтів зображень. Завдяки найсучаснішим процесорам Intel Core i7, установленим на вашому комп’ютері, ви зможете працювати максимально ефективно.

Ми не знаємо, де й коли відчуємо натхнення. Потужні мобільні рішення дають змогу втілювати нові ідеї відразу, щойно вони спали на думку. Цей тонкий і легкий ноутбук стане ідеальним помічником із реалізації ваших задумів, хоч би де ви перебували, адже такий компактний пристрій завжди можна прихопити з собою. ConceptD 5 завтовшки лише 16,9 мм і вагою 1,5 кг зручно брати в подорожі чи взагалі будь-куди, де є змога творити.

Професійні дизайнери добре знають: від кольору багато чого залежить, оскільки кожен відтінок викликає певні емоції. Точність кольоропередачі є запорукою успіху. Лише дисплей PANTONE Validated із роздільною здатністю 4K і система забезпечення відповідності кольорів PANTONE Matching System гарантують точну передачу під час перегляду та друку. Перевірку та калібрування цих пристроїв здійснено професіоналами для професіоналів, тож у додаткових налаштуваннях потреби немає.

Людське око здатне розпізнавати неймовірно широкий діапазон кольорів, які неможливо описати словами. Звичайні екрани охоплюють лише невелику частину такого діапазону, зокрема, коли йдеться про відтінки блакитно-зеленого. Завдяки екрану з роздільною здатністю 4K, який охоплює увесь спектр кольорів Adobe RGB, у ноутбуку ConceptD 5 реалізовано щонайширші можливості передачі кольорів для повноцінного використання професійних програм, наприклад Adobe Photoshop.

Щоб мати змогу цілком зосередитися на завданні, потрібен пристрій, що працює практично безшумно і при цьому забезпечує належне охолодження та максимальну швидкість усіх процесів. Ефективні механізми відведення тепла допомагають знизити температуру, а також рівень шуму до 40 дБ і менше, що відповідає умовам роботи в бібліотеці. Тож тепер ви не заважатимете працювати ні собі, ні людям навколо.

Ви можете назвати свої улюблені робочі інструменти навіть уві сні, пам’ятаєте комбінацію клавіш для всіх дизайнерських програм, зазвичай користуєтесь клавіатурою наосліп, проте мусите довго шукати символи «гачек» або «седиль»? Тоді підсвічувана клавіатура стане вам у нагоді. Ця функція є надзвичайно корисною під час створення вебконтенту, розробки коду або виконання будь-яких інших завдань за браку освітлення.

Робота у дорозі пов’язана з певними ризиками. Ноутбук може випасти з набитої речами сумки або зісковзнути з колін і впасти. Професійний ноутбук ConceptD 5 неможливо розбити, оскільки його корпус виготовлено з високоякісних магнієво-літієвого та магнієво-алюмінієвого сплавів. Він учетверо міцніший за такий самий завтовшки корпус зі стандартних алюмінієвих сплавів, проте важить на 35% менше, завдяки чому пристрій можна носити із собою будь-де.

Сьогодні використання технології HDR (розширеного динамічного діапазону) є обов’язковою умовою роботи із зображеннями та відео. Лише завдяки цьому всі деталі відображаються максимально контрастно. Пікова яскравість моніторів на кшталт ConceptD CM7, що відповідають сертифікації VESA DisplayHDR1000, сягає 1000 нітів. Це означає відтворення неймовірно багатої палітри барв, високу контрастність і глибину відтінків чорного, що є запорукою ідеального втілення творчих задумів.

Сприйняття кольорів є надзвичайно важливою складовою оцінювання будь-якої роботи. Для того, щоб відображуваний на екрані чорний колір справив враження, стандартної LED-технології вже недостатньо. Технологія MiniLED, якою оснащено монітори ConceptD CM7, передбачає наявність 1152 ділянок локального затемнення для створення різних контрастних зон, що забезпечує насиченість кольорів, точність передачі відтінків чорного та неперевершену яскравість зображення без «вигорань», властивих OLED-дисплеям.

Коли роботу над шедевром, де було втілено всі ваші ідеї, завершено, вам неодмінно схочеться продемонструвати його всім. Монітори ConceptD CM7 оснащено панеллю із технологією IPS, що забезпечує широкий кут огляду до 178° без спотворення кольорів. Тож ваші колеги, клієнти та друзі зможуть повною мірою оцінити результати вашої праці.

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