CYBER SALE. Скидки и суперцены к 10-летнему юбилею TELEMART.UA — компьютер в каждый дом!

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С 27.08 по 03.09 компания TELEMART для своих клиентов и посетителей проводит ряд промо активностей, которые приурочены к 10-летнему юбилею компании на рынке E-Commerce.

В течение недели посетителей ждут:

скидки на топ товары из ассортимента магазина в рамках Cyber Sale;

услуга бесплатной сборки ПК для всех на период празднования;

розыгрыш игрового ПК от партнеров ASUS, SeaSonic, HyperX, DeepCool;

беспроигрышные лотереи в шоурумах магазина и многое другое

В честь 10-летия компании мы хотим еще раз напомнить, что TELEMART.UA — компьютер в каждый дом!

За последние пять лет, по данным Newzoo, мировой рынок игр увеличивался в среднем на 11% ежегодно и в 2019 г. оценивался в $152 млрд. Для сравнения: совокупный объем кино- и музыкальной индустрии составлял, по оценкам исследователей, $62 млрд.

При такой динамике развития рынка, а также новых трендах, связанных с карантином — рынок компьютерных комплектующих зашел на очередной виток своего развития.

В рамках этого рынка компания TELEMART.UA смогла стать одним из ведущих интернет-магазинов по продаже компьютерных комплектующих и игровой периферии, а также с помощью своих наработок — расширять как спрос на комплектующие и ПК, так и повышать компьютерную грамотность у пользователей своего сайта.

Конфигуратор ПК, шоурумы компьютерных комплектующих с “открытой кухней”, сотрудничество с Федерацией Киберспорта Украины и множество других проектов позволяют компании уже 10 лет развиваться и повышать планку сервиса на рынке ПК.

“Прямое сотрудничество и помощь компаний AMD, ASUS, MSI, Gigabyte, HyperX, SeaSonic позволяет строить долгосрочные планы развития, ведь наши партнеры заинтересованы в развитии рынка в целом, что полностью пересекается с нашей идеей обеспечить дом каждого украинца нашими компьютерами” — рассказал, Александр Тузовский, руководитель отдела продакт-менеджеров и один из соавторов проекта конфигуратора ПК.

TELEMART.UA в 2020 году это:

два шоурума компьютерных комплектующих и игровой периферии в Киеве и Днепре;

конфигуратор ПК и алгоритм сборки ПК, основанный на 2,5 млн статистике по виртуальным сборкам от пользователей с момента создания проекта;

прямое сотрудничество более чем с 20 основными игроками на рынке ПК;

более 500 000 выполненных заказов и созданная многомиллионная аудитория фанатов за 10 лет работы.

Официальный сайт компании: https://telemart.ua/

Конфигуратор ПК: https://telemart.ua/assembly.html

Распродажа к юбилею: https://telemart.ua/prepromotions/cyber-sale-k-jubileju-telemartua-10-let-kompjuter-v-kazhdyj-dom.html