До 4 тыс. грн в месяц: нардеп заговорил о новом налоге на электромобили

Вадим Карпусь

До 4 тис. гри на місяць: нардеп заговорив про новий податок на електромобілі

В Украине могут изменить подход к налогообложению электромобилей. Вместо разовых платежей хотят ввести регулярный ежемесячный налог, который будет зависеть от стоимости машины и ее условного «класса». Идею озвучил народный депутат Дмитрий Нагорняк («Слуга народа»).


Депутат переживает, что владельцы электромобилей платят меньше налогов, чем водители авто с ДВС. Дмитрий Нагорняк считает, что электрокары фактически субсидируются государством через льготные тарифы на электроэнергию для зарядки.

«Государство уже их трижды просубсидировало. Впервые, когда завезли машины без ввозной пошлины и НДС — это дважды. И третий раз мы их регулярно субсидируем за счет «Энергоатома» и «Укргидроэнерго». Они все регулярно заряжают свои автомобили, когда они дома, по тарифу 4,32 грн или 2,16 грн в ночное время», — объяснил нардеп.

Введя дополнительный сбор с электромобилей, он надеется выровнять налоговую нагрузку с владельцами авто на горючем. Поэтому нардеп предлагает взимать с владельцев электрических авто налог, который будет зависеть от стоимости автомобиля и условно его «класса», с фиксированной ежемесячной ставкой.

Суть предложения заключается в том, что чем дороже автомобиль, тем больше ежемесячный платеж. По словам депутата, планируют сделать несколько категорий авто с разными ставками. Это позволит разделить транспорт по уровню стоимости и, соответственно, налоговой нагрузки.


Для примера, если автомобиль стоит около $30 тыс., владельцу придется платить примерно 4 тыс. грн в месяц. Это ориентировочная цифра, которая показывает логику подхода, а не финальную ставку.

Инициаторы объясняют, что такой формат может выровнять условия для владельцев разных типов авто — в частности электромобилей и машин с двигателями внутреннего сгорания. Сейчас эти категории имеют разную налоговую нагрузку, и новая модель может сделать ее более равномерной.

«Это будет какая-то градация для категорий авто… Для автомобиля стоимостью около 30 тысяч долларов это ориентировочно 4 тысячи гривен в месяц. Мы считали, что сегодня эта сумма все равно вдвое-втрое меньше, чем платит за бензин и дизель владелец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания», — сказал депутат.

В то же время сам автор идеи признает, что предложение еще «сырое». Нужно четко определить категории автомобилей, рассчитать ставки и оценить влияние на владельцев. Без этого запуск такой системы может вызвать больше вопросов, чем ответов.

Пока это лишь концепция без конкретного законопроекта или сроков внедрения. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале написал, что сейчас профильный комитет подобный законопроект не рассматривает. Но сам факт обсуждения означает, что подход к налогообложению авто в Украине могут пересмотреть.

Источник: unian

