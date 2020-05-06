Цитрус анонсировал старт продаж флагманских смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





6 мая в сети магазинов Цитрус объявлен старт продаж долгожданной линейки флагманов — OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, представленных миру в середине апреля.

OnePlus зарекомендовал себя как один из крупнейших игроков в мире смартфонов, из года в год выводящих на рынок флагманские модели, и новая серия OnePlus 8 не стала исключением. OnePlus 8 является на сегодняшний день одним из лучших смартфонов на Android, а его младший брат даже превосходит его по ряду характеристик. В целом, представители новой линейки заслуженно признаны лидерами по скорости и производительности среди своих конкурентов.

Благодаря отличной платформе смартфоны готовы на решение любых задач:

однокристальная система Snapdragon 865 вместе с двухрежимным модемом X55 5G, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу и поддержкой 5G.

8-ядерный чипсет (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц).

графический ускоритель Adreno 650, для обеспечения максимально качественной картинки в играх любой сложности при максимально допустимом значении FPS.

одну из лучших на сегодня цветопередач, пиковую яркость 1300 кд/м2 обеспечит дисплей AMOLED «Fluid Display» с разрешением Quad HD+, частотой обновления изображения 90 и 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц. Дисплей защищен стеклом 3D Corning Gorilla Glass.

встроенный чип динамической компенсации качества изображения MEMC автоматически подставляет кадры в воспроизводимое видео, увеличивая их частоту с минимальных 20 до 120 кадров в секунду, с поддержкой HDR10+.

смартфоны оснащены зарядным блоком мощностью 30 Вт. Зарядка от 0 до 50% займет 22-23 минуты

ОС модели — Android 10, с фирменной оболочкой Oxygen OS

беспроводные модули: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS

встроенный сканер отпечатка пальца

Касаемо дизайна, основное отличие OnePlus 8 Pro от OnePlus 8 — наличие дополнительного модуля и лазерного помощника автофокуса слева от основной камеры и более узкие боковые рамки экрана.

Надежный универсальный телефон, которому будет рад каждый, кто хочет получить от телефона всё. Игры, фильмы, веб-сёрфинг и многое другое будут всегда радовать глаз, ведь это будет с плавной прокруткой дисплея при разрешении 1080 x 2400 пикселей, частотой 90 Гц и плотностью 402 ppi.

Его изогнутая форма придает OnePlus 8 потрясающий внешний вид и делает телефон довольно легким. Габариты модели — 160,2×72,9×8,0 мм, 180 г. OnePlus 8 вышел на рынке в двух версиях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ и в 3 цветовых решениях — чёрном, зелёном и перламутровом.

Вместо выпуклого квадратного выступа камеры, который стал обычным явлением на флагманских телефонах в наши дни, OnePlus прикрепляет три задних объектива в виде вертикального массива сверху вниз по центру телефона. Основная камера представлена датчиком IMX586 от Sony на 48-Мп с комбинацией EIS и OIS, 16-мегапиксельной камерой с углом обзора 116 градусов и 2х-мегапиксельным сенсором макросъёмки. В смартфон вмонтирована фронтальная 16-Мп камера.

Съемка видео возможна со скоростью до 4K, 60 кадров в секунду, режим замедленной съемки 720p при 480 кадров в секунду или 1080p при 240 кадрах в секунду. Аккумулятора емкостью 4300 мАч хватит для работы в течение всего дня.

Производительность — это одна из областей, в которой OnePlus превосходит все ожидания. Этот телефон порадует вас всем, начиная от скорости и работоспособности даже в самые насыщенные дни, и, заканчивая характеристиками 6,78-дюймового экрана.

Панель занимает почти всю переднюю часть, загибаясь к краям, и, занимая собой все пространство. Благодаря частоте обновления изображения в 120 Гц и Quad HD + разрешению (3168 x 1440), пользовательский интерфейс выглядит более плавным, как при переключении приложений, так и прокрутке экрана, а также впечатляет прекрасной детализацией.

Смартфон оснащен такой же 16 Мп фронтальной камерой, как и OnePlus 8. А основная 4-модульная камера представлена основным и ультрашироким блоками на 48-Мп каждый, 8-Мп гибридным зумом, который поддерживает 30-ти кратный цифровой зум и 5-Мп фото-фильтром. Получить отменный результат фото в любое время суток поможет режим Nightscape. Представлена возможность видео съемки Ultra-HD (4K) со скоростью 60 кадров в секунду и замедленной съемка до 460 кадров в секунду.

В смартфоне установлен практически «неубиваемый» аккумулятор с наибольшей емкостью, которую использовала OnePlus на сегодняшний день — 4 510 мАч. Зарядить телефон можно как с помощью быстрой зарядки Warp Charge 30T, так и беспроводной зарядкой Warp Charge 30.

OnePlus 8 Pro укомплектован быстрой и энергоэффективной оперативной памятью LPDDR5, а также памятью UFS 3.0. И, наконец-то, PRO-версия получила пыле- и гидроизоляцию IP68. Габариты модели: 165,3 х 74,35 х 8,5 мм и вес 199 г. Смартфон представлен в двух вариантах 8/128 и 12/256 и будет доступен в чёрном, синем и зелёном цветах.