Цитрус анонсировал старт продаж iPhone SE 2020 в Украине





iPhone SE

Почти 2 года поклонники Apple томились в ожидании чуда, и они дождались — 15 апреля без шума и официоза на сайте компании появилась страница с iPhone SE 2020 — обновленной версией 2020 года. На этом радостные новости не заканчиваются, ведь Цитрус, постарался сделать своих покупателей счастливыми как можно скорее, и объявил старт продаж новинок на 8 мая, а уже 30 апреля в компании начался предзаказ с приятными сюрпризами.

Все покупатели, оформившие предзаказ на любую версию iPhone SE 2020, получат скидку в 500 грн, а так же покупая в Цитрус ты получаешь дополнительный кешбек на iPhone SE 128 gb в +500 грн и +1000 грн на версию iPhone SE 256 gb! Все акции будут действовать со старта предзаказа до 11 мая включительно. Не упусти шанс стать обладателем долгожданной новинки, ведь количество смартфонов ограничено.

При создании новинки производители придерживались таких принципов как доступность, мощность и компактность. Эта модель станет спасителем для всех, кто не был готов переходить на новинки 2019 года, а также для всех желающих наконец-то перейти с Android на iOS.

Каковы же характеристики долгожданного смартфона?

Быстрый и мощный

Обеспечивать производительность модели при выполнении разнообразных задач будет самый быстрый из созданных Apple процессоров для iPhone — A13 Bionic, дебютировавший в iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max. Это даст возможность смартфону справиться с обработкой фотографий, играми и при погружении в дополненную реальность. Инновации машинного обучения системы Core ML, которых мир ещё не видел, будут доступны благодаря слаженной работе A13 Bionic и iOS 13. «Сердце» смартфона сочетает в себе мощность и экономность в расходе аккумулятора.

Гаджет поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi, а также возможность быстрой зарядки — за 30 минут до 50 %. На стороне новинки модуль Wi-Fi 6 и Gigabit Class LTE. А поддержка двух SIM-карт, обычной и eSIM, удобна для поездок за границу или делового общения. Объем накопителя в смартфоне может быть 64, 128 или 256 ГБ.

Экран и дизайн

Отличная новость для тех, кому доводилось хоть раз «утопить» свой смартфон. Выполненный из прочного стекла и алюминия корпус iPhone SE 2020 не просто защищает гаджет от воды и пыли по стандарту IP67, но и позволяет ему пробыть под водой в течение 30 минут на глубине 1 метра.

4,7-дюймовый экран Retina HD выполнен по технологии IPS с поддержкой технологии True Tone, которая отвечает за идеальный баланс белого и регулировку яркости. Дисплей отображает широчайший цветовой диапазон, причем цветопередача довольно точна. Также поддерживается воспроизведение видео HDR10+ и технологию Dolby Vision.

Для разблокировки iPhone, входа в приложения и подтверждения покупок App Store и оплаты через Apple Pay под экраном расположена кнопка всеми любимая кнопка Home — покрытая прочным сапфировым стеклом со сканером отпечатка пальцев, которого многим любителям «кнопок» так не хватает. Дизайн смартфона не оригинален — линейные размеры корпуса совпадают с параметрами iPhone 8.

Смартфон выпускается в трех цветах — черном, белом и красном.

Новые возможности камеры благодаря процессору A13 Bionic

iPhone SE оснащён лучшей камерой с одним объективом в истории iPhone — это широкоугольная камера 12 Мп с диафрагмой f/1.8, процессором обработки сигналов изображения и системой Neural Engine, позволяющей процессору A13 Bionic задействовать ещё больше возможностей цифровой съёмки, в том числе режим «Портрет» с шестью вариантами портретного освещения и настройкой глубины резкости. Кроме того, iPhone SE использует возможности машинного обучения и способен оценивать глубину резкости с помощью монокулярной системы, поэтому отличные портреты можно снимать и на фронтальную камеру. Интеллектуальная функция Smart HDR нового поколения на iPhone SE распознаёт объекты в кадре и обеспечивает подходящую подсветку для выразительного чередования светлых и тёмных областей.

Благодаря передовым функциям приложений «Камера» и «Фото» в iOS 13 встроенные возможности редактирования стали ещё шире и интуитивно понятнее. Раньше такие мощные инструменты были доступны только для обработки фотографий.

Итак, предзаказ объявлен и не стоит терять время – все акции будут действовать со старта предзаказа 30 апреля и до 11 мая, количество смартфонов ограничено.