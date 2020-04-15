Цитрус анонсировал в Украине цены на OnePlus 8 и 8 OnePlus 8 Pro





Время ожидания и догадок окончено — вчера OnePlus презентовал долгожданную линейку флагманов — OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Украина могла познакомиться с ними на стриме официальной трансляции, на youtube канале citrus.ua.

Каковы же первые впечатления от OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro?

Начиная с основания в 2014 году, телефоны компании OnePlus неизменные обладатели статуса «Убийца флагманов», несмотря на увеличивающийся из года в год ценник представленных моделей. Новая линейка телефонов не стала исключением. Оба смартфона несомненно лидеры по скорости и производительности среди своих конкурентов, ведь они созданы на основе однокристальной системы Snapdragon 865 вместе с модемом X55 5G и поддерживают 5G. За качество картинки отвечает Adreno 650 — графический ускоритель, который обеспечит производительность в самых сложных играх при максимально допустимом значении FPS. Подобная топовая платформа позволит смартфону справиться с любой поставленной задачей.

В отличии от предшественника OnePlus 7 PRO в этом году оба гаджета могут похвастаться дисплеем AMOLED «Fluid Display» с разрешением Quad HD+, частотой обновления изображения 90 и 120 Гц, частотой считывания 240 Гц, пиковой яркостью 1300 кд/м2 и одной из лучших на сегодняшний день цветопередачей. Смартфоны оснащены MEMC — встроенным чипом динамической компенсации качества изображения, автоматически подставляющим кадры в воспроизводимое видео, увеличивая их частоту даже с минимальных 20 до 120 кадров в секунду, а также поддержкой HDR10+. Защищен же дисплей стеклом 3D Corning® Gorilla® Glass.

Заряжаются смартфоны аналогично — с зарядкой 30 Вт — от 0 до 50% происходит за 22 и 23 минуты, оставляя владельцев iPhone 11 Pro Max ожидать у розетки как минимум в 2 раза больше. В смартфоны вмонтированы двойные стереодинамики с опцией Dolby Atmos и Haptic Vibration 2.0.

Чудо свершилось и наконец, OnePlus стал оснащать свои телефоны возможностью беспроводной зарядки OnePlus Warp Charge Wirless мощностью в 30 Вт.

ОС модели — Android 10, с фирменной оболочкой OxygenOS.

В чем же кардинальные отличия между смартфонами?

OnePlus 8 компактнее (160,2×72,9×8,0 мм, 180 г), частота экрана — 90 Гц. Смартфон оснащен фронтальной камерой в 16 Мп и основной тройной камерой с датчиком IMX586 от Sony на 48 Мп с комбинацией EIS и OIS, 16-мегапиксельной камерой с углом обзора 116 градусов и 2х-мегапиксельным сенсором макросъёмки. Отличное оснащение для создания фото шедевров. Аккумулятором емкостью 4300 мАч.

OnePlus будет 8 представлен на рынке в двух версиях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ и 3 цветах — чёрный, зелёный и перламутровый.

OnePlus 8 Pro при габаритах (165,3×74,35×8.5 мм, 198 г) меньше чем у iPhone 11 Pro Max обладает более крупным дисплеем — 6,78 дюймов. Частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает идеальную плавность работы и отличную детализацию. Этот дисплей будет бесспорно лучшим, из того, что представят в этом году. Фронтальная камера такая же как у своего младшего брата, а вот основная камера из 4 модулей: два модуля на 48 Мп (основной и «ультраширик»), 8 Мп гибридный зум, который поддерживает 30-ти кратный цифровой зум и 5 Мп фото-фильтр. С помощью такого набора, анализируя и подстраивая камеру к текущим условиям, смартфон создает совершенную картинку независимо от времени суток. Аккумулятор смартфона емкостью 4510 мАч, позаботится, чтобы ваш телефон смог проработать целый день даже при высокой нагрузке. PRO-версия укомплектована быстрой и энергоэффективной оперативной памятью LPDDR5, а также памятью UFS 3.0.

OnePlus 8 Pro обладает водо- и пылезащитой IP68.

Смартфон представлен в двух вариациях 8/128 и 12/256. OnePlus 8 Pro доступен в чёрном, синем и зелёном цветах.

Также на презентации были представлены и аксессуары для новых моделей

Отличным компаньоном для новых смартфонов станут беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z

Устройство с проводным соединением между левым и правым наушниками может работать в автономном режиме до 20 часов. Наушники поддерживают быструю зарядку Warp Charge, которая обеспечит наушники энергией для 10 часов прослушивания музыки всего за 10 минут. Модель обладает защитой от влаги и пыли степенью IP55. Отличной новостью стала еще одна особенность новинки — низкая задержка сигнала всего в 110 мс. Наушники поступят в продажу в нескольких цветовых вариантах.

Чехлы

Защищать землю от мощи этих телефонов будут эксклюзивные чехлы Sandstone Bumber Case и Carbon Bumber Case, созданные в сотрудничестве с дизайнерским брендом Andre.

Цены и начало старта продаж

Цитрус анонсировал дату старта продаж OnePlus 8 и 8 OnePlus 8 Pro уже 10 мая 2020 года. И чтобы ожидание было не таким мучительным дал старт предзаказной кампании. Оформив предзаказ на OnePlus 8 или OnePlus 8 Pro в Цитрусе, до 9 мая вы гарантировано получите скидку 1000 грн при покупке устройства после старта продаж.