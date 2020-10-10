Цитрус подвел итоги первого полугодия жизни бренда Realme в Украине





Как приняли китайский бренд на украинских просторах, действительно ли realme способен составить достойную конкуренцию на рынке и что же такого инновационного в этой технике — давайте разбираться!

Бренд realme создан в мае 2018 года и официально представлен в Украине в феврале 2020. Главной особенностью продукции, о которой говорят СМИ и лидеры мнений, является высокая производительность, харизматичность и стиль. Над внешним видом продуктов работали лучшие дизайнеры мира. Особенно подкупает, что все эти блага доступны по вполне разумной цене.

В начале этого года Цитрус познакомил украинского потребителя со смартфонами realme, их изюминка заключается в ряде характеристик: ёмкая батарея (до 5 000 мАч), хорошая камера (до 64 Мп), мощный процессор и, к тому же, они по-настоящему красивы. Вся продукция, вне зависимости от цены, идеальна для формирования контента, профессиональных фото, гейминга. Опытные пользователи быстро поняли, что это достойный представитель среди бюджетных смартфонов. С момента их появления на полках в нашей стране было продано более 80 тысяч смартфонов realme.

Самой популярной моделью стал — realme 6, на втором месте по востребованности realme С2. А в июле в продажу поступила новинка, которая по продажам уже вышла на третье место — realme С11 по очень приятной цене — 2 999 грн. Гаджет нафарширован рядом функций флагманских смартфонов, таких как ночной режим камеры, разблокировка телефона лицом (FaceID), безрамочный дисплей 6,5 дюймов и, главное, БАТАРЕЯ 5 000 мАч. Подробнее про чудо-телефон вам могут рассказать наши эксперты тут.

Компания realme обещает удивлять новинками и дальше! Уже в октябре ожидается интереснейший экземпляр, флагман — realme 7 pro, заявку на предзаказ можно будет оставить в интернет-магазине.

К тому же, приобрести новенький смартфон будет возможно с минимальными затратами благодаря услуге Цитрус Обмен.

Компания realme предлагает не только смартфоны — это экосистема, которая состоит из наушников, смарт-часов, трекеров, зарядных устройств и даже ТЕЛЕВИЗОРОВ.

Отдельно стоит выделить наушники этой фирмы. Топовое звучание и стиль, отличная цена. Их уже оценили по достоинству покупатели, на данный момент реализовано уже более 37 000 единиц. Такой спрос обоснован стоимостью и разнообразием выбора: от 199 грн проводные и от 699 грн — беспроводные наушники. Своим впечатлением о представленных “ушах” делился Ярослав Шевчук в своем обзоре.

Важным элементом экосистемы является realme TV. Они, по хорошей традиции китайского бренда, недорогие и функциональные, и составили достойную конкуренцию другим китайским брендам — великолепный звук (его нужно услышать вживую!), яркий экран, голосовое управление, android TV.

Продажи уже перевалили за полторы тысячи и продолжают расти, хотя доступными для покупки телевизоры стали во второй половине лета. На данный момент в продаже две модели — с диагональю 43 и 32 дюйма, хотя не за горами то время, когда нас удивят еще большим форматом (55 дюймов!). Интересно? Тогда вам сюда, в этом видео Руслан Самоваров разложит все по полочкам и вопросов больше не останется!

Ну и завершают комплект экосистемы realme — водонепроницаемый фитнес-трекер и смарт-часы, которые способны измерить сердечный ритм и уровень кислорода в крови. Своим дизайном они дополнят молодой и дерзкий образ, ну а цена традиционно не заставит долго думать над их приобретением.

Бренд не стоит на месте, почти каждый месяц мир видит очередную новинку от realme. Нам остается только устроиться поудобнее и наблюдать за ростом компании и ее семимильными шагами в будущее. А приобретать новинки можно будет у первого и единственного официального дистрибьютора — сети магазинов Цитрус.