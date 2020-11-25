DC Link Group и Candy Hoover Ukraine подписали дистрибьюторский договор

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DC Link Group стала официальным представителем бренда Candy на территории Украины. Итальянская компания является одним из европейских лидеров в области производства крупной бытовой техники. Стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники , линейка встраиваемой техники, а также СВЧ-печи, — DC Link Group будет дистрибьютировать все группы товаров.

«Мы последовательно и активно пополняем портфель DC Link Group брендами бытовой техники. И партнерство с Candy Hoover Group – для нас очень важно, учитывая историю и качество итальянской техники, — говорит Алексей Берлетов, CEO DC Link Group, – У нас, как у одного из крупнейших дистрибьюторов, есть все возможности для популяризации и продвижения Candy в Украине».

История Candy Hoover Group началась в Италии в 1945 г. с выпуска своей первой стиральной машины. Сегодня — это мультинациональная компания, представленная по всему миру. И один из ярчайших примеров успешного семейного бизнеса – ею управляет уже третье поколение итальянской семьи Фумагалли.

Бренд также известен активным использованием смарт-технологий — это дистанционное и голосовое управление техникой, использование приложений, что значительно упрощает жизнь потребителей.

«Уверена, что наша техника займет достойное место в ассортименте такого крупного дистрибьютора как DC Link Group, рассказывает Директор Candy Hoover Ukraine Виталия Гончарова — Мы всегда тщательно подходим к выбору партнеров и сотрудничаем только с надежными и амбициозными игроками на рынке. Надеюсь, что вместе с DС Link Group мы добьемся высоких результатов и наша техника станет доступна большему количеству украинских потребителей».

DC Link Group — мультиканальный дистрибьютор высоких технологических решений с собственным производством и сервисной поддержкой, активно развивает и направление бытовой техники. В число 3000 клиентов компании входят национальные и региональные сети, дилеры, интернет-розница. Филиалы открыты в Киеве, Одессе, Запорожье, Львове. Штаб-квартира, производство и современный логистический комплекс расположены в Харькове.