



У портфелі компанії Ruijie 11 продуктових лінійок: бездротове обладнання, комутатори, маршрутизатори, пристрої аутентифікації і контролю, хмарні рішення та обладнання для DATA-центрів. В Україні компанія буде представлена ТМ Ruijie та саббрендом Reyee для домашніх користувачів та малого та середнього бізнесу.

«З усіх брендів, які присутні в Україні, Ruijie дає найкрутішу інтеграцію в хмару. Вона зручна в управлінні та налаштуванні – нею можна керувати навіть зі смартфона. А технологія self-orginizing network дає можливість впроваджувати персональні сценарії під чисельні потреби. Мережа, яка самоорганізовується, може залучити будь-яку кількість девайсів для дому, бізнесу, чи великої мережі, створюючи унікальне рішення» — розповідає Євген Глембоцький, керівник дивізіону мережевого обладнання DC Link Group.

Ruijie Networks — єдиний розробник обладнання для побудови мереж передачі даних, сертифікований як інноваційне підприємство в Китаї. На Порталі DC LInk Group вже можна замовити: універсальні домашні маршрутизатори, точки доступу всіх видів — настінні, стельові і вуличні з підтримкою сучасних стандартів WI-Fi 6 та WI-Fi 5. А також у наявності є асортимент комутаторів для відеоспостереження, потужних роутерів для середнього і дрібного бізнесу.

З вересня 2021 року DC LInk Group виводить у продаж ентерпрайз-обладнання для дата-центрів, магістральне обладнання та комутатори з дуже великою пропускною здатністю.