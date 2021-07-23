День народження FOXTROT.UA — це знижки до 70% і подарунки на 2 000 000 гривень!





Інтернет-магазин найбільшого рітейлера електроніки став повнолітнім і готовий порадувати своїх відвідувачів цінними подарунками та великими знижками! Давайте згадаємо ключові моменти розвитку майданчика FOXTROT.UA:

Доменне ім’я було зареєстровано 20 років тому, в 2001 році.

Foxtrot став першим українським рітейлером, який продавав електронну техніку, вийшов в онлайн і відкрив свій інтернет-магазин foxtrot.com.ua.

Через 2 роки після реєстрації домена сайт активно почав наповнюватися товарними пропозиціями, і, власне, ця дата заклала старт розвитку майданчика.

У 2019 Фокстрот порадував всіх оновленим сайтом.

З 2019 року по 2021 рік показники трафіку виросли в 3 рази! Інтернет-продажі злетіли більше, ніж удвічі – з 10,2% до 25%.

На сьогоднішній день відвідуваність foxtrot.com.ua становить більше 11 мільйонів на місяць.

Як бачите, приводів для того, щоб відсвяткувати безліч. Але приводів відвідати Фокстрот з 22 липня по 4 серпня не менше, навіть ще більше! Протягом 2-х тижнів Foxtrot буде радувати грандіозними знижками на товари всіх категорій до -70%! Серед величезного вибору пропозицій виділимо наступні:

телевізор SAMSUNG UE55TU7100UXUA з діагоналлю 55 дюймів – знижка в 2500 грн;

холодильник SAMSUNG RB37J5000SA/UA – інверторний, з режимом «відпустка», знижка в 4500 грн;

електросамокат SEGWAY Ninebot MAX G30 – знижка 3500 грн;

пральна машина SAMSUNG WW60J42E0HW/UA, безшумна робота, делікатне прання, блокування від перенапруги – знижка 3000 грн;

автохолодильник DELFA AC32L 32 л – знижка 400 грн.

Погодьтеся, купувати зі знижкою завжди приємно, а якщо за це ще й дають подарунки, то це подвійне задоволення від покупок!

Кожен, хто зробить покупки в мережі магазинів Фокстрот і інтернет-магазині на суму від 3500 грн., в період з 22.07.2021 по 04.08.2021, автоматично стане учасником розіграшу подарунків. Крім цього, потрібно бути учасником програми лояльності «ФоксФан», простіше кажучи – мати свій кабінет на сайті foxtrot.ua.

Інтернет-майданчик подарунками не образить нікого і обіцяє їх просто море: на загальну суму у ДВА МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ! Не пропустіть свій шанс отримати відмінні супер гаджети від Фокстрот і Samsung!