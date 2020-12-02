DJI | KYIV | ODESA | LVIV объявляют о начале продаж STEAM-робота Robomaster EP/EP Core в Украине

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Сеть авторизированных магазинов DJI | KYIV | ODESA | LVIV начинает продажу второго поколения роботов Robomaster, предназначенных для обучения основам робототехники, программирования и освоения азов искусственного интеллекта.

Новое поколение роботов Robomaster — значительный шаг вперед по сравнению с первой версией. Robomaster EP/EP Core это еще больше возможностей расширения за счет поддержки модулей сторонних производителей, манипулятор “Клешня” с сервоприводами в комплекте и по-прежнему непревзойденный инструмент для обучения.

«Расширение линейки продуктов для обучения позволит нам предложить школам и кружкам робототехники, государственной системе образования больше возможностей по популяризации программирования и систем искусственного интеллекта чтобы подготовить подрастающее поколение для работы в самых перспективных отраслях экономики» — подчеркнул официальный партнер DJI Education в Украине Тарас Трояк.

DJI Robomaster EP/EP Core — больше возможностей для расширения

Унаследовав лучшие черты предшественника, DJI Robomaster S1, новые модели EP/EP Core предоставляют больше возможностей для расширения за счет модулей сторонних производителей и напечатанных на 3D-принтерах деталей.

Шасси получило металлическую раму со множеством отверстий (в том числе и со стандартной резьбой М3) для простой и надежной установки навесного оборудования. Контроллеры оснащены разъемами для подключения датчиков и исполнительных устройств к шине CAN и цепям питания, а среда программирования поддерживает устройства с открытым исходным кодом, такие как Micro: bit, Arduino и Raspberry Pi.

DJI Robomaster EP/EP Core — непревзойденный инструмент для обучения

Продуманная концепция продукта делает DJI Robomaster EP/EP Core лучшей платформой для обучения. Сразу после сборки, которая сама по себе представляет интерес для учащихся, можно начинать эксперименты с программированием. Простой графический язык программирования Scratch позволяет даже абсолютному новичку за несколько минут написать и отладить реально работающую программу, ощутить удовлетворение от выполненного проекта уже на первом занятии.

По мере роста сложности проектов, DJI Robomaster EP/EP Core будет выполнять все более разнообразные действия, основываясь не только на предварительно заданных командах, но и на данных из реального окружающего мира, полученных датчиками.

Те, кому возможностей Scratch становится недостаточно, могут перейти к программированию на популярном языке Python.

DJI SDK поддерживает более 39 программируемых портов датчиков. Это позволяет учащимся использовать потоковые данные из модулей датчиков, видео и аудио для программирования приложений искусственного интеллекта. DJI Robomaster EP/EP Core также может распознавать сцены с помощью ИИ-платформы NVIDIA Jetson Nano.

Для преподавателей разработано много дидактического материала, упрощающего интеграцию DJI Robomaster в существующий учебный процесс, будь то уроки информатики в школах или кружки робототехники.

Доступны видеоролики, наглядно демонстрирующие процесс сборки робота.

DJI Robomaster EP/EP Core — обучение с удовольствием

Проект DJI Robomaster начинался как соревнование роботов и дух соревнования — одна из ключевых особенностей продукта. Участвуя в состязаниях, как по существующим правилам, так и придуманным самостоятельно, ученики сохраняют интерес к обучению, стремясь улучшить свои достижения.

Мировые первенства Robomaster с многомиллионной аудиторией прямых трансляций, героями и фанатами — отличный фон для занятий.

Два комплекта поставки

Теперь доступен выбор из двух вариантов поставки. DJI Robomaster EP, как и предшественник, S1, продается с двухосевым подвесом и пушкой, стреляющей безопасными гелевыми шариками а также инфракрасными импульсами. Дополнительно имеется манипулятор с “клешней” и сервоприводами.

DJI Robomaster EP Core поставляется с манипулятором, “клешней” и сервоприводами.

Доступность

DJI Robomaster EP/EP Core доступен для заказа.

Если возникли вопросы — напишите по адресу [email protected]