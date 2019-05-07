DJI определяет новый стандарт для промышленных устройств, представляя самую передовую коммерческую полетную платформу и ее первую серию гибридных камер

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Новый дрон Matrice 300 RTK и серия камер Zenmuse H20 выводят возможности летательных аппаратов на новый уровень, знаменуя развитие искусственного интеллекта и автоматизации работы.

Компания DJI, ведущий производитель гражданских беспилотных летательных аппаратов и камер для аэросъемки, сегодня представила свою самую передовую коммерческую полетную платформу Matrice 300 RTK (M300 RTK) и серию гибридных мультисенсорных камер Zenmuse H20. DJI создала универсальное высокотехнологичное решение, позволяющее расширить применение технологий в новых областях, требующих точного обзора с воздуха и сбора данных.

«Полетная платформа M300 RTK и серия камер Zenmuse H20 представляют собой более безопасные и интеллектуальные решения для корпоративных клиентов, – отметила Кристина Чжан (Christina Zhang), старший директор отдела стратегии развития DJI. – Это решение задает совершенно новые стандарты для промышленных беспилотных аппаратов, позволяя выполнять более сложные операции в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка, энергии, межевания и картографирования, а также обслуживания ключевых объектов инфраструктуры».

DJI Matrice 300 RTK – новый стандарт в индустрии коммерческих дронов

M300 RTK – самый первый дрон DJI, характеризующийся возможностями современных пилотных аппаратов, расширенными функциями ИИ, обнаружением препятствий в 6 направлениях и системой позиционирования, системой управления состоянием устройства, а также длительностью полета до 55 минут.

Помимо алгоритма шифрования AES-256 и степени защиты корпуса IP45, полетную платформу отличает инновационная встроенная система OcuSync Enterprise, обеспечивающая трехканальную передачу видеосигнала 1080p на расстоянии до 15 км. Исключительная универсальность – ключевая характеристика M300 RTK, так как аппарат поддерживает установку до 3 полезной нагрузки одновременно. Максимальная грузоподъемность составляет 2,7 кг.

«Для наших команд в нефтегазовой отрасли производительность и безопасность — это не просто вариант. Мы не можем идти на компромисс в стремлении использовать лучшие и наиболее эффективные инструменты, — сказал Адам Сербловски (Adam Serblowski), руководитель направления робототехники — Surveillance Robotics в Shell. — DJI Matrice 300 RTK является идеальным обновлением по сравнению с существующей линейкой продуктов DJI, и это помогает нам еще больше повысить эффективность наших программ для беспилотников. Наше плодотворное сотрудничество с DJI будет и впредь способствовать повышению безопасности в крупнейшей в мире отрасли».

Расширенные интеллектуальные возможности для более эффективного сбора данных

В сочетании с M300 RTK и камеры серии Zenmuse H20 предоставляют пользователям два интеллектуальных способа сбора данных.

Интеллектуальное следование (Smart Pin & Track): интеллектуальные функции, улучшающие синхронизацию полетных платформ при выполнении координируемых задач. Функция PinPoint (отметка точек) позволяет пользователям отметить интересующий их объект и поделиться данными о его местоположении со вторым оператором, а также работающими на месте командами, с помощью платформы DJI FlightHub. Функция Smart Track (интеллектуальное следование) предоставляет возможность автоматически идентифицировать и отслеживать движущиеся объекты даже с очень дальнего расстояния, динамическая синхронизация местоположения объекта осуществляется в режиме реального времени.

Интеллектуальная инспекция: новый набор функций, разработанных для оптимизации плановых операций сбора данных, например, при обслуживании ЛЭП, железных дорог и нефтегазовых установок. Процесс включает в себя возможность записи в режиме реального времени для регистрации образцов операций и выборочную проверку с помощью ИИ (AI-Spot Check), обеспечивающую сбор данных каждый раз из одной и той же позиции, что значительно повышает точность автоматических задач. После сохранения фото образцов задач для инспекции по точкам операторы могут отметить интересующие их объекты. В ходе выполнения последующих автоматических задач в воздухе алгоритмы ИИ сравнивают отмеченные объекты с данными текущего обзора, адаптируя ориентацию камеры для достижения точных и однородных результатов. Функция Waypoints 2.0 представляет собой улучшенную систему планирования задач, позволяющую задавать до 65 535 точек маршрута и поддерживающую ряд последовательных действий, установку устройств сторонних производителей и т. д.

Данные на уровне профессиональной авиации

Подобно современным пилотным аппаратам, дрон Matrice M300 RTK оснащен дисплеем полетных данных, параллельно выводящим полетную и навигационную информацию в режиме реального времени. Помимо стандартной полетной телеметрии, в частности высоты и скорости, система предоставляет информацию о близлежащих препятствиях, позволяющую пилотам корректировать траекторию по необходимости. Эти улучшения упрощают отслеживание летательного аппарата, предоставляя пилотам более полное понимание ситуации.

Мощный инструмент в вашем распоряжении

Новый для коммерческих полетных платформ DJI и эксклюзивный для M300 RTK расширенный режим двойного управления (Advanced Dual Operator Mode) характеризуется наличием протоколов управления для нескольких пилотов, что улучшает безопасность, надежность и гибкость операций. При координации M300 RTK двумя пилотами каждому оператору предоставляются одинаковые права доступа к управлению полетом, функциям передачи прав доступа соответствует ряд значков на пульте DJI Smart Controller Enterprise. Если у одного пилота возникают трудности или на одном из пультов садится аккумулятор или прерывается соединение, второму пилоту полностью передается управление дроном M300 RTK и установленными на нем датчиками. Кроме того, при тренировке новых пилотов, инструктор/главный пилот может беспрепятственно взять управление на себя при необходимости.

Улучшенные безопасность и надежность

Новые и усовершенствованные возможности M300 RTK повышают безопасность и надежность аппарата.

Алгоритм шифрования AES-256: безопасная передача команд, данных управляющего канала и данных нисходящего видеоканала.

AirSense (технология ADS-B): обеспечение безопасности воздушного пространства.

Сигнальный светодиод для предотвращения столкновений: улучшенная видимость аппарата, особенно в условиях слабого освещения.

Степень защиты IP45 и самообогревающийся аккумулятор: работа в неблагоприятных погодных условиях (-20°C до +50°C).

Обнаружение препятствий в 6 направлениях и система позиционирования: максимальный диапазон обнаружения препятствий в горизонтальной плоскости составляет до 40 м, настройку обнаружения препятствий можно осуществить в приложении DJI Pilot.

Как и современный реактивный самолет, дрон M300 RTK предполагает наличие интегрированной системы управления состоянием для оптимизации обслуживания аппаратов. Система записывает полетные данные в течение всего срока службы и анализирует аппаратное и программное обеспечение дронов для оценки текущей производительности и необходимости технического обслуживания. Благодаря новой системе пользователи получают быстрый анализ ключевых систем дронов, могут управлять обновлением программного обеспечения (ПО) всех аппаратов, отслеживать полетные часы и редактировать задачи.

Серия DJI Zenmuse H20 – все необходимые вам сенсоры в одном устройстве

Чтобы полностью соответствовать стандартам, заданным M300 RTK, DJI представила серию совершенно новых камер, способных радикально улучшить эффективность миссий. Серия Zenmuse H20 представляет собой первое гибридное решение DJI с набором сенсоров, позволяющее делать различные виды изображений в рамках промышленных операций и обеспечения общественной безопасности, где особенно важны оптимальное время реагирования и незамедлительный доступ к различным видам обзора. Устройства серии H20 отличает степень защиты IP44 – корпус защищен от брызг воды с любого направления.

Серия H20 представлена двумя моделями: DJI Zenmuse H20 – платформа с тремя датчиками: камерой 20 Мп с 23-кратным гибридным оптическим зумом, камерой с широкоугольным объективом 12 Мп и лазерным дальномером с диапазоном 3–1200 м. H20T – платформа с четырьмя датчиками, которая, помимо вышеперечисленных устройств, также оснащена радиометрической термальной камерой 640×512 пикселей, позволяющей операторам видеть то, что недоступно человеческому глазу, благодаря высокой температурной чувствительности и видео с частотой 30 кадров/с.

Удобный в использовании интегрированный пользовательский интерфейс

Чтобы пилоты могли одновременно управлять таким количеством сенсоров, было необходимо полностью адаптировать интерфейс приложения DJI Pilot. Теперь для быстрого переключения между камерами достаточно всего нескольких нажатий. Упрощен процесс изменения масштаба, угол обзора зума отображается сверху в окне обзора изображения с камеры с широкооугольным объективом и термальной камеры.

Максимальная гибкость быстрых режимов съемки

Благодаря дизайну интерфейса, позволяющему управлять несколькими датчиками, серия Zenmuse H20 дает пользователям возможность легко переключаться между камерой с широкоугольным объективом, камерой с зумом и термальной камерой. Кроме того, доступны функции, обеспечивающие максимальную гибкость при выполнении задач, требующих особой оперативности. Функция High-Res Grid Photo (несколько фото в высоком разрешении) позволяет одним нажатием получить подробное изображение заданных объектов согласно выбранным параметрам. Изображения сохраняются для дальнейшего тщательного анализа.

One-Click Capture (съемка одним нажатием): видео- и фотосъемка с трех камер одновременно без необходимости ручного переключения между камерами и повтора операций.

Night Scene (ночная съемка): улучшение видимости в условиях плохого освещения.

Стоимость и возможность приобретения

Вы можете разместить предварительный заказ на покупку M300 RTK и камер серии Zenmuse H20 у официальных представителей DJI Enterprise. Доставка начнется во втором квартале 2020 года. Информацию о стоимости и другие подробности, касающиеся покупки, можно узнать у ваших местных представителей DJI Enterprise.

Заказать демонстрацию и приобрести продукцию DJI можно у официального импортера DJI Enterprise в Украине — компании QUADRO.ua.

Подробная информация о DJI Matrice 300 RTK доступна здесь

Подробная информация о серии DJI Zenmuse H20 доступна здесь

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О компании DJI

Компания DJI, ведущий производитель гражданских беспилотных летательных аппаратов и технологий для аэросъемки, была основана и находится под управлением людей, увлеченных идеей создания беспилотных летательных аппаратов, а также специалистов в области технологий управления полетами и стабилизации изображения. Компания стремится к тому, чтобы сделать оборудование и платформы для аэросъемки более надежными и простыми в эксплуатации для пользователей – творцов и новаторов – во всех странах мира. На сегодняшний день компания DJI ведет деятельность в Северной и Южной Америке, Европе и Азии, а обладателями ее революционных продуктов и решений, применяемых в киноиндустрии, строительстве, инспекции, работе спасательных служб, сельском хозяйстве, охране окружающей среды и в других областях, уже стали жители более 100 стран.