DJI представила 3 новинки на выставке CES в США

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Свои новинки на выставку CES 2018 в Лас-Вегас привезла и компания DJI. Китайцы презентовали два новых стабилизатора DJI Osmo Mobile 2 и DJI Ronin-S, а также первый игрушечный дрон – Ryze Tello.

DJI OSMO MOBILE 2

DJI представила ручной стабилизатор для мобильных телефонов Osmo Mobile 2, предназначенный для качественной, плавной съемки с помощью мобильного телефона. Он будет полезен блогерам, туристам, любителям активного отдыха, всем тем, кто любит снимать видео и фото!

“Самая популярная камера в мире – смартфон, ведь он всегда с вами. Желание снять видео приходит спонтанно, и вы просто достаете телефон из кармана и включаете камеру! Поэтому, Osmo Mobile 2 – идеальный гаджет для качественной, плавной съемки с батареей которая работает 15 часов”, – отметил Тарас Трояк, директор DJI ARS KYIV.

Легкий, удобный в использовании, с множеством полезных функций и долгоиграющей батареей, стабилизатор Osmo Mobile 2 – находка для видеоблогеров, путешественников и энергичных, влюбленных в свое дело людей! Неважно, чем вы занимаетесь, что вы любите и где бываете – вам достаточно включить гаджет и начать съемку, чтобы получить замечательные кадры!

Osmo Mobile 2 был спроектирован для репортажной съемки на ходу, а это значит, что достаточно просто выбрать объект, включить режим ActiveTrack и стабилизатор, используя датчики и сервомоторы, обеспечит плавную, красивую картинку, вне зависимости от того, что вы делаете: катаетесь на лыжах, велосипеде или делаете съемку в танцевальном зале!

Если же вы хотите сделать ускоренную съемку пейзажей или предметов, то в помощь вам придет режим Timelapse, а для такой же съемки объектов, но с разных ракурсов – Motionlapse. При этом интеллектуальная система стабилизатора сделает все сама, вам достаточно лишь выбрать объект.

Конструктивно, Osmo Mobile 2 остался таким же самым, как и предшественник, однако, стал лучше и удобнее в использовании. Он изготовлен из композитного материала, весит всего 485 грамм, форма кнопок стала немножко другой, для большего удобства. Приятно удивило время работы! Теперь батарея встроенная, и производитель обещает до 15-ти часов съемки на одном заряде! Фантастический результат! Из новых функций – возможность портретной съемки, которая ранее была недоступна. В эпоху смартфонов и мобильного интернета, когда все снимают и смотрят видео преимущественно на гаджетах, такая функция очень кстати.

Продажи Osmo Mobile 2 стартуют в феврале. Как и всегда, присутствует поддержка всех телефонов на платформе Android и iOS.

Стоимость DJI OSMO Mobile 2 в Украине составит 4770 грн (149 евро).

Рекламный видеоролик Osmo Mobile 2:

Видео-обзор Osmo Mobile 2:

DJI Ronin-S

Компания DJI показала миру стабилизатор для зеркальных камер – Ronin-S, который призван обеспечить продвинутую стабилизацию, точный контроль и ручное управление фокусом в одноручном форм-факторе. Такая простая и эргономичная конструкция подвеса для камер подобного уровня реализована впервые в мире!

Инновационная система Ronin-S повышает полезную нагрузку камеры, располагая ее над осями сервоприводов, и обеспечивает полный визуальный контроль над дисплеем в любом положении. Еще один плюс такой конструкции еще в том, что при съемке пропадают нежелательные колебания при переходе из нижнего положения в верхнее.

Благодаря технологии SmoothTrack вы сможете легко и плавно переходить от движений к повороту камеры. Умный подвес запоминает ваши любимые настройки и вы сможете переключаться между ними одним щелчком. Новый спорт-режим обеспечивает отзывчивость в зависимости от скорости движения, что очень удобно при съемках в разных условиях.

Ronin-S – универсален! Он легко монтируется на радиоуправляемое багги для различных экшн-съемок, а так же может быть в качестве стабилизирующего элемента на стреле для съемки клипов, концертов и фильмов. А с помощью блока управления DJI Focus, устанавливаемого на док-станцию, управляйте фокусом с помощью стандартных органов управления. Так же вы можете установить стабилизатор на двуручную раму без ущерба для управления подвесом, фокусом или затвором камеры.

Инженеры DJI позаботились о конструкции подвеса, образуя целую систему. Ronin-S имеет несколько креплений, полностью совместимых с надстройками, такими как крепления для микрофонов, led-индикаторы и даже беспроводный передатчик видео. Совместимость с устройствами управления, такими как DJI Master Force гарантирует интуитивное управление для оператора.

В данный момент цена на DJI Ronin–S неизвестна, поставки ожидаются во втором квартале 2018 года.

Рекламный видео-ролик Ronin-S:

Ryze Tello

Tello – совместное детище компании Ryze Robotics и мирового лидера по производству “летающих камер”, компании DJI, увидел свет 7-го января. Квадрокоптер примечателен тем, что является программируемым летательным аппаратом, созданным для развлечений и обучения! Он будет интересен и подросткам и взрослым!

Этот простой в управлении коптер управляется приложением, в котором есть функции, ранее не доступные в квадрокоптерах начального ценового диапазона. Факт – этот квадрокоптер стоит всего 109 евро, при этом, обладает “взрослым” функционалом!

Рекламный видеоролик Tello:

Инженеры Ryze Robotics сделали Tello таким простым и понятным, что даже дети смогут его кодировать, с помощью разработанной MIT-системы под названием Scratch. Теперь каждый, кто увлекается полетами, и хочет по-настоящему управлять поведением квадрокоптера, может программировать его по своему желанию! Построенный на 14-ти ядерном процессоре Intel, вобрав в себя технологии DJI, Tello очевидно даст бой конкурентам и завоюет место под солнцем!

Чем примечателен Tello? HD камера, длительность полета – 13 минут, Wi-Fi 2,4 Ггц, радиус действия – до 100 метров, вес – 80 грамм, две антенны для передачи изображения высокой четкости, управление с смартфона или планшета, совместимость с VR-очками. Этого более чем достаточно, для полетов, аэросъемок и обучения!

Безопасность полета обеспечивается за счет датчиков, гибких пропеллеров, и защитой, которая одевается на раму квадрокоптера. Очевидным плюсом является небольшой вес аппарата.

Эти особенности конструкции Tello, вместе с такими функциями, как автоматический взлет и посадка и защита от глубокого разряда батареи гарантируют комфорт, безопасность и простоту использования для детей и взрослых. Все это возможно благодаря высокоэффективному процессору обработки изображений Intel® (VPU) и лучшей в своем классе технологии стабилизации полета DJI.

Стоимость Ryze Tello в Украине составит 3488 грн. (109 евро)

Оформить предзаказ на DJI Osmo Mobile 2, на Ryze Tello, DJI Ronin-S вы можете на сайте DJI ARS KYIV или оффлайн в магазине на ул. Бассейной 12 в г. Киеве.