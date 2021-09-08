DJI представила OM 5: кінематографічна якість стабілізації для смартфонів





Компанія DJI, світовий лідер ринку технологій цивільних БПЛА, камер і стабілізаторів, представила OM 5 (Osmo Mobile 5), яка надає користувачеві кінематографічний рівень стабілізації навіть зі смартфоном.

Портативність і ергономіка

Стабілізатор OM 5 легко поміщається в долоні, його легко брати з собою завжди і куди завгодно, адже ніколи не знаєш, яка пригода трапиться після виходу з дому. OM 5 легко тримати в руці завдяки зручному хвату і правильному розподілу маси.

У п’ятому поколінні збереглася головна особливість OM 4 — магнітне кріплення для смартфону, завдяки якому пристрій фіксується на стабілізаторі за мить. Сила взаємодії магнітів на смартфоні та на OM 5 становить 47,5 Н, чого достатньо для безпечного кріплення будь-якого сучасного пристрою.

Технології стабілізації

За правильне позиціювання смартфона за будь-яких обставин відповідають три мотори, а завдяки розумним алгоритмам OM 5 здатний адаптуватися під рухи користувача. За будь-яких сценаріїв застосування DJI OM 5 забезпечує стабільність як смартфона, так і знятого матеріалу.

Трьохосьова стабілізація дає змогу забути про тремтячі відео. З OM 5 навіть зняті в складних умовах кадри порадують плавністю, адже Osmo Mobile 5 застосовує ті ж технології стабілізації, що й творці популярних блокбастерів.

Режими й помічники

Ще одна особливість лінійки — система стеження за користувачем ActiveTrack для зйомки влогів і розмовних відео без участі оператора. В актуальній версії ActiveTrack 4.0 розширилися можливості розпізнавання, скоротився час відгуку та з’явилася нова функція автоматичного відстеження облич для селфі.

Цікаво буде попрактикуватися в режимі SpinShot — завдяки синхронній роботі моторів і ПЗ є змога робити ефектні кадри з обертанням, що чудово підходить для музичних відеокліпів.

DJI пропонує два режими панорами. У традиційному можна помістити більше деталей в кадр, а за допомогою режиму панорами CloneMe є можливість опинитися в декількох місцях одночасно.

Новачкам пропонується режим ShotGuides. Він проаналізує результати зйомки і запропонує користувачеві поради у форматі відеоуроків на кожному етапі створення відео: від зйомки до редагування.

Монопод

OM 5 виділяється в лінійці Osmo Mobile завдяки вбудованому моноподу — телескопічній трубці, здатній перетворювати пристрій на селфі-палицю. З моноподом можна зняти себе або провести трансляцію з кращого ракурсу, одночасно застосовуючи трьохосьовіу стабілізацію.

Новинка буде доступна для покупки авторизованих магазинах DJI в Україні в кінці вересня.

Більше інформації про DJI OM 5 за посиланням.