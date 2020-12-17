DJI представляет новый дрон Mavic 2 Enterprise Advanced с улучшенным тепловизором и непревзойденной точностью

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DJI, мировой лидер в области производства гражданских дронов и технологий аэрофотосъемки, представил дрон для профессиональных задач Mavic 2 Enterprise Advanced. M2EA оснащается новейшей тепловизорной и RGB-камерой, а также обеспечивает точность позиционирования до сантиметра с модулем RTK.

«Mavic 2 Enterprise Advanced удачно сочетает новейшие тепловизорные и визуальные технологии камер с поддержкой опционального модуля сверхточного позиционирования RTK, что позволит нашим клиентам выбрать оптимальную для решения их задач конфигурацию дрона», — отметил Тарас Трояк, соучредитель компании DJI | QUADRO.UA.

Усовершенствованные сенсоры

В M2EA установлены тепловизор с разрешением HD 640 × 512 пикселей и визуальная камера 48 Мп с CMOS-матрицей 1/2 дюйма. Частота кадров тепловизора 30 Гц, а точность измерения температуры — ±2°C. Доступно переключение между тепловизором и камерой или просмотр двух изображений одновременно на разделенном экране. M2EA снимает HD-фото и 4K-видео с безопасного расстояния. У визуальной камеры цифровое увеличение 32Х, а у тепловизора — 16Х.

Дополнительные функции тепловизора:

Точечный замер — отображение средней температуры объекта.

— отображение средней температуры объекта. Измерение на участках — отображение средней, низкой и высокой температуры выбранных областей.

Позиционирование с точностью до сантиметра

M2EA совместим с модулем RTK от DJI (продается отдельно). RTK обеспечивает точность определения координат до сантиметра и поддерживает NTRIP. Он способен пролететь по 240 точкам маршрута для проведения автоматизированных проверок в сложных условиях.

Надежная защита данных и повышенная безопасность полетов

В M2EA, как и в других продуктах линейки DJI Enterprise, есть развитые функции защиты данных, включая целостность фотографий, видео, журналов полетов и т.д. С приложением DJI Pilot M2EA работает в режиме локальных данных, т.е. не отправляет и не получает информацию через интернет. Радиосвязь между дроном и пультом ДУ надежно шифруется по стандарту AES-256.

На борту M2EA 24 ГБ встроенной памяти для хранения данных, которые можно защитить паролем.

M2EA оснащен системой DJI AirSense, принимающей сигналы ADS-B самолетов и вертолетов для предупреждения пилотов дронов о воздушном движении поблизости. Конфиденциальность обеспечивает стелс-режим, отключающий светодиодные индикаторы.

Самонагревающиеся аккумуляторы работают в холодную погоду (до -10°C).

Максимальное время полета M2EA до 31 минуты, скорость до 72 км/ч. Он использует систему передачи видео и данных OcuSync 2.0, обеспечивающую стабильное соединение между дроном и пультом на расстоянии до 10 км (FCC, до 6 км CE).

Модульные аксессуары

Прожектор яркостью 2400 люмен.

яркостью 2400 люмен. Громкоговоритель с максимальным звуковым давлением 100 децибел (на расстоянии 1 метр), может хранить голосовые записи и воспроизводить из по кругу.

с максимальным звуковым давлением 100 децибел (на расстоянии 1 метр), может хранить голосовые записи и воспроизводить из по кругу. Проблесковый маячок разработан в соответствии со стандартами Федерального управления гражданской авиации США по полетам ночью, яркий мигающий источник света, видимый на расстоянии до 4,8 км.

разработан в соответствии со стандартами Федерального управления гражданской авиации США по полетам ночью, яркий мигающий источник света, видимый на расстоянии до 4,8 км. Пульт DJI Smart Controller оснащен 5,5-дюймовым ультраярким дисплеем, который поддерживает формат 1080p. Качество изображения не ухудшается даже под прямыми солнечными лучами.

Цена и срок поставки

Новый DJI Mavic 2 Enterprise Advanced по цене 249600 грн. доступен для предзаказа в DJI | QUADRO.UA и в сети авторизованных магазинов DJI KYIV | ODESA | LVIV, поставки начнутся в феврале 2021 года. Другие подробности можно узнать тут.