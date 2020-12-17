DJI представляет новый дрон Mavic 2 Enterprise Advanced с улучшенным тепловизором и непревзойденной точностью
DJI, мировой лидер в области производства гражданских дронов и технологий аэрофотосъемки, представил дрон для профессиональных задач Mavic 2 Enterprise Advanced. M2EA оснащается новейшей тепловизорной и RGB-камерой, а также обеспечивает точность позиционирования до сантиметра с модулем RTK.
«Mavic 2 Enterprise Advanced удачно сочетает новейшие тепловизорные и визуальные технологии камер с поддержкой опционального модуля сверхточного позиционирования RTK, что позволит нашим клиентам выбрать оптимальную для решения их задач конфигурацию дрона», — отметил Тарас Трояк, соучредитель компании DJI | QUADRO.UA.
Усовершенствованные сенсоры
В M2EA установлены тепловизор с разрешением HD 640 × 512 пикселей и визуальная камера 48 Мп с CMOS-матрицей 1/2 дюйма. Частота кадров тепловизора 30 Гц, а точность измерения температуры — ±2°C. Доступно переключение между тепловизором и камерой или просмотр двух изображений одновременно на разделенном экране. M2EA снимает HD-фото и 4K-видео с безопасного расстояния. У визуальной камеры цифровое увеличение 32Х, а у тепловизора — 16Х.
Дополнительные функции тепловизора:
- Точечный замер — отображение средней температуры объекта.
- Измерение на участках — отображение средней, низкой и высокой температуры выбранных областей.
Позиционирование с точностью до сантиметра
M2EA совместим с модулем RTK от DJI (продается отдельно). RTK обеспечивает точность определения координат до сантиметра и поддерживает NTRIP. Он способен пролететь по 240 точкам маршрута для проведения автоматизированных проверок в сложных условиях.
Надежная защита данных и повышенная безопасность полетов
В M2EA, как и в других продуктах линейки DJI Enterprise, есть развитые функции защиты данных, включая целостность фотографий, видео, журналов полетов и т.д. С приложением DJI Pilot M2EA работает в режиме локальных данных, т.е. не отправляет и не получает информацию через интернет. Радиосвязь между дроном и пультом ДУ надежно шифруется по стандарту AES-256.
На борту M2EA 24 ГБ встроенной памяти для хранения данных, которые можно защитить паролем.
M2EA оснащен системой DJI AirSense, принимающей сигналы ADS-B самолетов и вертолетов для предупреждения пилотов дронов о воздушном движении поблизости. Конфиденциальность обеспечивает стелс-режим, отключающий светодиодные индикаторы.
Самонагревающиеся аккумуляторы работают в холодную погоду (до -10°C).
Максимальное время полета M2EA до 31 минуты, скорость до 72 км/ч. Он использует систему передачи видео и данных OcuSync 2.0, обеспечивающую стабильное соединение между дроном и пультом на расстоянии до 10 км (FCC, до 6 км CE).
Модульные аксессуары
- Прожектор яркостью 2400 люмен.
- Громкоговоритель с максимальным звуковым давлением 100 децибел (на расстоянии 1 метр), может хранить голосовые записи и воспроизводить из по кругу.
- Проблесковый маячок разработан в соответствии со стандартами Федерального управления гражданской авиации США по полетам ночью, яркий мигающий источник света, видимый на расстоянии до 4,8 км.
- Пульт DJI Smart Controller оснащен 5,5-дюймовым ультраярким дисплеем, который поддерживает формат 1080p. Качество изображения не ухудшается даже под прямыми солнечными лучами.
Цена и срок поставки
Новый DJI Mavic 2 Enterprise Advanced по цене 249600 грн. доступен для предзаказа в DJI | QUADRO.UA и в сети авторизованных магазинов DJI KYIV | ODESA | LVIV, поставки начнутся в феврале 2021 года. Другие подробности можно узнать тут.