DJI | QUADRO.service: большая защита малой авиации

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Компания QUADRO.ua, партнер DJI в Украине, открыла новый официальный сервисный центр DJI | QUADRO.service, выполняющий гарантийный и постгарантийный ремонт, а также техническое обслуживание всего спектра продуктов DJI.

DJI | QUADRO.service исповедует принцип максимальной открытости. И это не просто прозрачная перегородка, отделяющая рабочие места инженеров от клиентов. Перед началом работ производится диагностика, соответственно ситуации непредвиденного удорожания в процессе ремонта исключены.

Процесс ремонта в DJI | QUADRO.service обязательно фиксируется на видео. Клиенты получают полную уверенность в том, что их оборудование не становится «донором» деталей. Записи хранятся на протяжении шести месяцев.

Сертифицированные инженеры DJI | QUADRO.service прошли подготовку в региональных сервисных центрах DJI в Китае и Нидерландах. Их квалификация, оборудование и склад запчастей позволяют качественно и в оговоренные сроки (в случае необходимости – даже за один день) выполнить ремонт. Причем не только путем крупноузловой замены, но и восстановления работоспособности плат с пайкой микросхем и пассивных компонентов. Именно это позволяет успешно реанимировать утопленные дроны и предлагать на выбор несколько вариантов ремонта.

Инженеры DJI | QUADRO.service ремонтируют до 20 устройств в день. Квадрокоптеры, как самые продаваемые среди продукции DJI, наиболее частые «клиенты» сервисного центра.

Самой распространенной причиной ремонта коптера является ошибка пилота, не заметившего препятствие или не рассчитавшего траекторию.

Следующей в рейтинге поломок идет неисправность подвеса камеры. Причины бывают разные – от механического воздействия (причем не обязательно в воздухе) до попадания пыли и влаги. Чтобы минимизировать расходы на ремонт, при первых вопросах к работе подвеса следует показать его инженерам сервисного центра.

Невнимательность на земле, при подготовке к полетам, тоже чревата проблемами, самые распространенные из которых – повреждения разъемов.

Клиенты, которые часто используют коптеры, предпочитают посещать сервисный центр до того, как произойдет поломка. Любые дроны необходимо периодически обслуживать – чистить от пыли, обновлять прошивки или размагничивать магнитометры.

DJI | QUADRO.service предлагает покупателям техники DJI на вторичном рынке услугу полной предпродажной диагностики. Наши специалисты проведут тестирование по стандартам DJI с использованием специализированного программного обеспечения, в том числе проверят записи о возможных авариях и ремонтах, которые продавцы предпочитают скрывать, убеждая, что дрон гаражного хранения, не бит и не крашен.

При полетах от ошибок не застрахован никто. Но решение есть: программы дополнительной защиты DJI Care Refresh/Care Refresh Plus для «маленьких» дронов и DJI Enterprise Shield для «больших». Эти программы, как страховка КАСКО для автомобилей, покрывают 100% затрат на ремонт или даже полную замену в случае поломки, вызванной ошибкой пользователя.

Гарантийные обязательства DJI распространяются на случаи производственного брака, но они не действуют при инцидентах, связанных с человеческим фактором.

В случае падения, если есть логи на мобильном устройстве, инженеры сервисного центра снимают и анализируют информацию, при производственном браке устройство поменяют или отремонтируют бесплатно.

Care Refresh позволяет дважды в течение первого года эксплуатации заменить критически важный компонент, или весь продукт. Причем покрываются и механические повреждения и даже повреждения от попадания влаги внутрь корпуса, случившиеся из-за ошибки пилота. В случае инцидента, владелец, заплатив небольшую сумму (примерно 10% от цены оборудования), получает фактически новое устройство.

MAVIC 2/

AIR/AIR 2/

MAVIC PRO/

MAVIC MINI//MINI 2 PHANTOM 4 INSPIRE 2 Коптер ✓ ✓ ✓ Подвес/Камера ✓/✓ ✓/✓ ✓/✓ Пропеллеры ✓ ✓ ✓ Аккумулятор ✓ ✓ ✗ OSMO ACTION RONIN OSMO MOBILE 3/

OM4 Подвес/Камера О/✓ ✓/О ✓/О Аккумулятор ✓ ✓ ✓ Механика подвеса О ✓ ✓ Объектив ✗ О О ✓ Заменяются ✗ Не подлежат замене О Нет такого узла

Если во время действия пакета Care Refresh ничего страшного не произошло или все же потребовалась одна замена, для продления уверенности на второй год эксплуатации есть DJI Care Refresh Plus. Дополнительное условие одно: «плюсовой» пакет доступен тем, кто пользовался обычным. Список компонентов не меняется, программа предполагает одну замену в течение срока действия.

Care Refresh продается только для законно импортированного устройства, проданного через DJI KYIV | LVIV | ODESA или другую официальную точку продаж продукции DJI на территории Украины.

Для промышленных дронов DJI Enterprise Shield предполагает замену или ремонт следующих компонентов:

Matrice 200 V2 Мatrice 210 V2/Мatrice 210 RTK V2 M300 Phantom 4 RTK/Phantom 4 Multispectral Mavic 2 Enterprise/Dual Zenmuse Z30/X5S/H20/H20T Пропеллеры ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ О Коптер ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ О Внешний GPS модуль О О ✓ О О О Верхнее крепление подвеса О ✓ ✓ О О О Нижнее одинарное/двойное крепленее подвеса О ✓ ✓ О О О Подвес/Камера О О О ✓ ✓ ✓ Аккумулятор ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ О

В DJI | QUADRO.service действует программа обслуживания и ремонта промышленных и сельскохозяйственных дронов DJI Maintenance. Вне зависимости от состояния, они проходят обязательную техническую проверку после налета определенного количества часов. Существует три плана обслуживания: Basic, Standard и Premium.

Basic Standard Premium Налет, часы 200 400 600 Продолжительность, месяцы 6 12 18 Обновление ПО, диагностика, калибровка, глубокая очистка дрона ✓ ✓ ✓ Замена пропеллеров, крышек светодиодных индикаторов, резиновых накладок, модуля крепления антенны, крышки крепления мотора и т.д. ✗ ✓ ✓ Замена моторов ✗ ✗ ✓

DJI Maintenance обеспечивает бизнесу полное обслуживание авиапарка, поддержание его в рабочем и безопасном состоянии.

Оборудование можно принести в один из магазинов, DJI KYIV | ODESA | LVIV, непосредственно в сервисный центр или отправить Новой почтой. В Киеве также предоставляется услуги курьерской доставки от клиента в сервисный центр и обратно, что весьма актуально во время карантина.