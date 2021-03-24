Довгоочікувана новинка OnePlus 9 та 9 Pro вже у Цитрусі!

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Що новенького у OnePlus 9?

OnePlus 9 оснащений 6,5-дюймовий дисплеєм з частотністю 120 Гц і дозволом FHD+ (2400 x 1080 пікселів).

Особливого вогню новинці додав потужний чип Snapdragon 888 від Qualcomm з 8/128 ГБ вбудованої пам’яті і 12/256. Новий флагман працює на Android 11 з оболонкою Oxygen OS.

OnePlus 9 доповнено батареєю на 4500 М*ач, і функцією швидкої зарядки на 65 Вт, рекордні 29 хв до повної зарядки. До речі, про зарядку: всі телефони OnePlus поставляються з фірмовим зарядним пристроєм USB Type-C.

Для максимального комфорту при телефонних розмовах, гаджет оснащений другим мікрофоном з функцією шумозаглушення.

В залежності від уподобань, можна вибрати модель у 3 колірних рішеннях:

Astral Black

Arctic Sky

Winter Mist

Легендарна камера Ultrashot

Основна камера винесена на прямокутний п’єдестал, смартфон також оснащений 3 датчиками і світлодіодним спалахом.

Компанія офіційно підтвердила свою співпрацю з експертами Hasselblad. Це шведська компанія, що займається виробництвом середньоформатних фотокамер. Завдяки співпраці, вийшов відмінний смарт з 4-ма камерами.

У камері OnePlus 9 використовується спеціальний датчик Sony IMX789. Його оптичний формат 1 / 1,43 «, а дозвіл — 48 Мп. Судячи з усього, деякий час Sony IMX789 не використовуватимуться в смартфонах інших виробників. Подібна заява була озвучена на презентації Oppo 2X.

Характеристики камери:

Основна: 48 МП

Додатковий ширококутний об’єктив — 50 МП

Завдяки такому вирішенню і модулів, OnePlus 9 підтримує відео 4K на 120 кадрів в секунду і 8K на 30 к / с.

OnePlus 9 Pro

Флагманська модель лінійки OnePlus 9 Pro оснащена більшим 6,7-дюймовим зігнутим AMOLED-екраном з технологією LTPO. Максимальна частота оновлення 120 Гц. Як і OnePlus 9, 9 Pro, доповнений SoC Snapdragon 888. Його ОЗУ дорівнює 12 ГБ. Що стосується пам’яті, OnePlus, представлено 2 варіанти: на 8/128 ГБ з UFS 3.1 на пристрої та 12/256 ГБ на топовiй моделі.

Акумулятор на моделях ідентичний, але включена підтримка більш швидкої 65 Вт зарядки.

У OnePlus 9 Pro також оновилася система камер. Вона включає як апаратні, так і програмні поліпшення, в тому числі нове колірне рішення під назвою Natural Color Calibration з Hasselblad і Hasselblad Pro Mode.

Завдяки датчику Sony IMX789, модуль підтримує 12-бітний RAW, відео 4K 120 кадрів в секунду і 8K 30 кадрів в секунду. Буде запропоновано покращену запис HDR і об’єктив довільної форми, який усуне спотворення країв на надширококутним фотографіях.

Топова модель представлена в 3х кольорах: зоряний чорний, лісова трава і досвітній білий.

Ціни на OnePlus 9 і OnePlus 9 Pro:

OnePlus 9 8/128 — 23999 грн

OnePlus 9 12/256 — 26999 грн

OnePlus 9 pro 8/128 — 29999 грн

OnePlus 9 pro 12/256 — 32999 грн

Моделі вже доступні до замовлення в Цитрусі. Купити OnePlus одним з перших можна за цим посиланням.

Годинники OnePlus

Довгоочікувана новинка від OnePlus — це годинник OnePlus Watch. Вони працюють під управлінням Wear OS.

Годинники отримали титановий корпус, круглий OLED-дисплей з сапфіровим покриттям і шкіряний ремінець.

OneWatch доповнені 1 Гб оперативної пам’яті і можливістю розширення сховища до 8 Гб вбудованої пам’яті. Автономний час роботи — 2 тижня.

В Україні новинка вже доступна для замовлення в Цитрусі:

Ціна OneWatch — 5999 грн. В наявності сріблястий і чорний варіанти оформлення.