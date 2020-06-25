ECOVACS ROBOTICS представил робота-пылесоса с улучшенным искусственным интеллектом DEEBOT OZMO T8 AIVI





DEEBOT OZMO T8 AIVI с новейшей технологией искусственного интеллекта теперь доступен в продаже.

Мы, компания ECOVACS ROBOTICS, одна из ведущих компаний по производству умных роботов-уборщиков. И мы запускаем нового робота DEEBOT OZMO T8 AIVI. Это первый продукт в серии T8. Высокопроизводительный робот-пылесос с помощью искусственного интеллекта обнаруживает препятствия и эффективно их обходит. DEEBOT OZMO T8 AIVI с предельной точностью сканирует и отображает в приложении даже самые сложные предметы. В 3-м квартале к серии T8 будет также добавлен DEEBOT OZMO T8. Это еще один высокоэффективный робот, сочетающий чрезвычайную мощность с быстрой и современной навигацией. Также вскоре будет доступна к продаже станция автовыгрузки мусора в качестве дополнительного аксессуара или в комплекте с DEEBOT OZMO T8 +.

Просто оставьте вещи на полу: DEEBOT OZMO T8 AIVI уберет вокруг них

Последнее поколение технологии AIVI™ (искусственный интеллект и визуальная интерпретация) поражает точностью распознавания объектов. T8 AIVI обнаруживает многочисленные объекты и еще лучше избегает препятствия по сравнению с предшествующей моделью DEEBOT OZMO 960. Предметы распознаются в два раза быстрее, риск застрять уменьшен на 60 процентов. Такие объекты, как обувь, носки, зарядные станции, кабели, одежда и коврики больше не нужно убирать с пола перед уборкой. Робот распознает их и автоматически избегает. Кроме того, области, которые были обойдены, можно особенно тщательно убрать во время следующего цикла.

Живое взаимодействие с роботом в вашем доме

Вы точно закрыли окна? Как поживает домашнее животное? Посмотрите живую трансляцию видео T8 AIVI, взаимодействуйте с домашними животными и пристально следите за процессом уборки и своим собственным домом с помощью камеры робота и динамика. Эта функция защищена паролем, который пользователи могут установить самостоятельно. Все данные защищены и используются только для уборки. Для полной безопасности информация во время передачи от робота к смартфону шифруется.

Точное планирование процесса уборки даже на сложных участках

Будь-то просторные жилые помещения, узкие коридоры или детские комнаты с морем игрушек, T8 AIVI со всем справится! За считанные секунды он может точно отсканировать, нанести на карту и спланировать эффективный путь уборки даже на сложных участках с помощью инновационной технологии навигации и сканирования TrueMapping™. Датчик на основе уникального лазера DToF сканирует объекты на двойном расстоянии и обеспечивает в четыре раза более точное обнаружение предметов (по сравнению с обычной лазерной навигацией DEEBOT).

Конечно, робот также умеет сканировать несколько этажей дома; параллельно могут храниться две карты. Кроме того, можно индивидуально определить, какие именно помещения необходимо убрать, и устанавливать виртуальные границы. T8 AIVI дает отличные рекомендации по участках, где он может застрять. На одном заряде робот работает до трех часов и убирает до 300 м².

Высокоэффективная уборка и мощная технология очистки

С новой технологией влажной уборки OZMO™ Pro робот T8 AIVI может не только отлично пропылесосить пол за один проход, но также имеет электрический вибробак, который обрабатывает даже стойкие пятна с помощью высокочастотных вибраций. Это означает, что пол не просто протирается влажной салфеткой, а действительно моется. Вы можете индивидуально выбрать один из четырех уровней интенсивности подачи воды. Резервуар объемом 240 мл обеспечивает длительное эффективное мытье пола. Вибробак OZMO™ Pro входит в комплект к DEEBOT OZMO T8 AIVI и может использоваться как альтернатива обычному резервуару OZMO™.

Эффективная технология уборки T8 AIVI обеспечивает высокую мощность всасывания и лучшие показатели, и все это с удивительно низким уровнем шума во время работы. Благодаря автоматическому обнаружению ковров, робот увеличивает мощность всасывания на них и избегает ковров в режиме влажной уборки. Режим Max + (в дополнение к обычному режиму Max) является идеальным для интенсивной глубокой очистки. Даже мелкодисперсная пыль не имеет шансов!

DEEBOT OZMO T8 и T8 + расширяют серию устройств ECOVACS с осени 2020 года

Мощная очистка в сочетании с быстрой и точной навигацией: осенью DEEBOT OZMO T8 будет добавлен к семейству T8 в качестве еще одного высокопроизводительного устройства. А для всех тех, кто хочет принимать еще меньшее участие в уборке пола, в тот же период будет доступна станция автовыгрузки мусора. Ее можно будет приобрести в комплекте с DEEBOT T8 и DEEBOT T8 + или отдельно как дополнительный аксессуар. Конечно, она совместима с T8 AIVI.

Краткий обзор DEEBOT OZMO T8 AIVI

T8 AIVI обладает функцией интеллектуального распознавания объектов благодаря специально разработанной технологии AIVI™.

T8 AIVI обнаруживает многочисленные объекты и надежно их избегает.

Благодаря видео-стриму пользователь получает информацию о своем доме из любой точки мира и может с ним взаимодействовать с помощью динамика.

Стойкие загрязнения больше не проблема с высокочастотными вибрациями вибробака OZMO™ Pro.

Инновационная технология TrueMapping™ быстро и точно сканирует помещение.

Серия ECOVACS T8 включает в себя DEEBOT OZMO T8 AIVI и DEEBOT OZMO T8, каждый из которых поставляется с вибробаком OZMO™ Pro. Также можно отдельно приобрести станцию автовыгрузки мусора или в комплекте с DEEBOT OZMO T8 +.

О компании ECOVACS ROBOTICS

Корпорация ECOVACS была основана в 1998 году Цянем Дунци. В 2006 году производитель электроники расширил свою деятельность с отдельной компанией ECOVACS ROBOTICS, которая специализируется на исследованиях, разработках дизайне, производстве и распространении роботов для уборки дома под девизом «Живи умно. Наслаждайся жизнью». Цель ECOVACS ROBOTICS — предлагать инновационные продукты, которые облегчают клиентам ежедневную домашнюю работу и делают их жизнь проще и приятнее.

Дополнительная информация об инновационных помощниках по дому доступна на сайте deebot.ua.