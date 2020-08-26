Eldorado рекомендует Vivo Y1S – лучший смартфон для школьника

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Внезапные изменения в привычном учебном процессе, конечно же поменяли и приоритеты в подготовке к 1 сентября. Уже понятно, что в новых условиях обучения, каждому школьнику будет необходим персональный гаджет с достаточной функциональностью для использования учебных приложений и стабильным доступом в интернет. Оптимальный вариант такого устройства — смартфон, который обладает этими функциями и позволяет ребенку быть на связи с родителями во время пребывания в школе. При этом совершенно не обязательно приобретать ребенку дорогостоящее устройство — всеми необходимыми характеристиками могут обладать и модели бюджетного ряда. Но как же выбрать надежный, симпатичный и не самый дорогой смартфон?

Eldorado предлагает рассмотреть новинку, которую в августе презентовала компания vivo — смартфон Y1S. Эта сенсорная модель сбалансирована по функционалу для повседневного использования. При размерах 155Х75.1 мм, весит устройство немного — 161 г, а толщина его корпуса — 8,28 мм.

Хотя эту модель и позиционируют как “смартфон начального уровня”, она отличается рациональной практичностью и имеет достаточно преимуществ

Что под “капотом”

Смартфон укомплектован всем необходимым функционалом аппаратной части для стабильной и продолжительной работы — восьмиядерным процессором MediaTek Helio P35 (МТ6765) с ядрами Сortex-A53 (тактовая частота — 2,0 ГГц) и графическим адаптером PowerVR GE8320, ускоряющем работу устройства. Объем оперативной памяти — 2 ГБ.

Модуль сотовой связи обеспечивает работу в сетях второго, третьего и четвертого поколений.

Также в распоряжении пользователя GPS/ГЛОНАСС, адаптеры WI-FI (2,4 ГГЦ) и Bluetooth 5.0, а также есть порт Micro-USB.

Поместятся не только фото

Для хранения данных предусмотрен встроенный накопитель на 32 ГБ — этого вполне достаточно, чтобы хранить множество фотографий, файлов и скачивать различные приложения. Также предусмотрен microSD слот для возможности расширить этот параметр до 256 Гб если базового объема все же не будет достаточно.

Яркий экран, на котором видно все

Одно из главных достоинств смартфона Y1S — дисплей HD+ с диагональю 6,22 дюйма и разрешением 1520 × 720 пикселей, 270 dpi, который составляет 88,6 % фронтальной панели. Размер экрана позволяет комфортно просматривать HD-видео, серфить в поисках полезной информации просторами интернета и работать с текстовыми документами.

А дополнительная плюшка — система фильтрации синего цвета для снижения нагрузки на зрение.

Заряда хватит больше чем на день

Это наиболее важный параметр, ведь именно от ресурса аккумулятора зависит время автономной работы устройства и, соответственно, доступности связи у ребенка после уроков.

Ключевое преимущество модели Y1S — это аккумулятор ёмкостью 4030 мАч с эксклюзивной ресурсосохраняющей системой энергопотребления.

Секьюрность over 80 lvl

Для разблокировки устройства, помимо стандартного введения пина, предусмотрена возможность настроить функцию Face Unlock — систему распознавания лиц. Это явный плюс, так как по скорости срабатывания она, однозначно, опережает сканирование отпечатка пальца.

Крутая камера для крутых фото

В этом вопросе компания пошла против распространенных тенденций и помимо фронтальной 5-мегапиксельной камеры, разместила на корпусе гаджета всего одну основную 13-мегапиксельную камеру с автофокусом и светодиодной вспышкой. Оставив только действительно важные функции камеры, компания смогла значительно снизить стоимость Y1.

С любимой музыкой в любимых наушниках

Для подключения наушников в смартфоне предусмотрен классический 3,5-миллиметровый разъем для наушников, чем могут похвастаться немногие современные модели. Мини-джек — это универсальный разъем, совместимый с большинством других аудио-устройств, что позволит легко подсоединить любые другие наушники к девайсу.

Таким образом, vivo Y1S — это недорогой смартфон с большим экраном и хорошим базовым функционалом, способный работать длительное время без подзарядки.

Школьнику будет достаточно возможностей этого девайса, чтобы активно участвовать в жизни класса наравне со всеми, использовать обучающие приложения, слушать любимую музыку и делать массу счастливых фоток!

Невозможно предугадать, какие новшества образовательной программы или формата школьного обучения ждут впереди, но в силах каждого родителя создать для ребенка все условия, чтобы учебный год проходил успешно и радостно! Смартфон vivo Y1S станет незаменимым ассистентом школьника, чтобы помогать учиться с вдохновением, весело и ‘vivoвижно’!