Фабрика друку EPSON – понад 35 мільйонів проданих пристроїв





Сьогодні саме компанія Epson, що першою винайшла принтери із вбудованими ємностями, має найширший модельний ряд кольорових і монохромних пристроїв серії «Фабрика друку Epson» для різноманітних призначень і робочих груп — понад 30 моделей. Завдяки популярності пристроїв цієї серії з 2009 року Epson утримує статус лідера на ринку України в грошовому виразі.

ЗАПОРУКОЮ УСПІХУ Є КІЛЬКА ЧИННИКІВ:

Пристрої зазначеної серії та витратні матеріали до них виробляють виключно на заводах Epson під суворим контролем якості, що гарантує високу надійність і довговічність.

Нові пристрої поставляють із набором повнорозмірних контейнерів, що відстрочує придбання нових чорнил і забезпечує суттєву економію. Залежно від моделі, стартового комплекту чорнил вистачить, щоб надрукувати до 4 500/14 000 чорно-білих і 7 500/11 200 кольорових документів.

Уся серія принтерів і БФП має низьку вартість володіння та собівартість друку.

Технологічними особливостями всіх новинок цього року є лаконічний дизайн і фронтальні вбудовані ємності для заправляння чорнил, завдяки чому легко відстежувати їхній рівень і заправляти чорнила за необхідності. Для зручного й охайного поповнення чорнил пристрої оснащено системами KeyLock та InkLock. KeyLock не дасть переплутати кольори під час заправляння — унікальна форма носика чорнильного контейнера підходить лише відповідному за кольором заправному отвору на корпусі пристрою за принципом ключа із замком. А клапан InkLock у чорнильних контейнерах надійно захищає від випадкового проливання, навіть якщо контейнер перевернуто. Клапан відкривається тільки під час установки контейнера до відповідного отвору для заправки. Коли виймають контейнер із заправного отвору, клапан закривається, і чорнило залишається всередині.

Кольорову серію пристроїв (Epson L) поставляють з офіційною гарантією від виробника — 1 рік або 30 000/50 000/80 000 відбитків, залежно від того, що настане раніше, а кількість відбитків залежить від моделі.

З огляду на зростання обсягів продажу та попиту компанія ухвалила рішення про розширення лінійки та випуск моделей спеціально для ринку офісних рішень. Монохромна серія «Фабрика друку Epson» підійде для широкого кола споживачів як настільне рішення: від малих офісів до корпорацій і галузевих установ.

Усього в лінійці буде представлено 10 моделей. Наразі у продажу доступні пристрої Epson M2140, М1120 і М1110. Усі рішення цієї серії забезпечують в першу чергу нижчі собівартість відбитку та вартість володіння, потребують мінімального обслуговування порівняно з лазерним монохромним обладнанням. Повний модельний ряд включатиме пристрої 4 в 1, що використовують мови керування принтером PCL і GDI, мають автоматичне подання документів, швидкість до 20 стор./хв. і ресурс друку до 11 000 стор., можливість двостороннього друку та підключення до Ethernet, USB і Wi-Fi.

Гарантійний термін на монохромні принтери і БФП Epson M становить 3 роки або 100 000 відбитків, залежно від того, що настане раніше. Окрему увагу приділено енергозбереженню й екологічності, що дуже важливо для використання в бізнес-середовищі. Струменеві пристрої «Фабрика друку Epson» в 20-30 разів економніші в енергоспоживанні, ніж лазерні моделі, які є близькими за технічними характеристиками. Також порівняно з лазерними аналогами у струменевій техніці відсутній запах під час друку, не потрібне спеціальне сервісне обслуговування, істотно менша кількість витратних матеріалів — тільки контейнери з чорнилами та ємність для відпрацьованих чорнил.

За 8 років продажів на ринку України серія «Фабрика друку Epson» довела свою економічність, надійність і продуктивність у різноманітних галузях України. Найбільше визнання дана серія отримала в освіті, медицині, фінансово-банківському секторі та в адміністративних структурах.