Фестиваль Realme: лучшие смартфоны для школы, университета и работы





Шагать в ногу со временем в наши дни — это значит следить за последними достижениями во многих сферах жизни. Мода, стиль, технологии… Как успеть везде? Обратить внимание на вещи, которые сочетают в себе множество передовых граней современного мира. Яркие представители таких вещей — гаджеты realme. Быть в тренде просто, если ты с realme. Особенно сейчас, когда realme сделал фестиваль скидок для тех, кто хочет войти в новый сезон в школе, универе или на работе с новым телефоном. Специально для вас с 13.08 по 31.08 в Цитрусе действуют супер цены на смартфоны realme С3, realme 6 и realme Х3.

realme С3

Задумываетесь о покупке телефона для младшего школьника? Обратите внимание на этот смартфон. С3 — это отличное сочетание неубиваемости, приятной цены и главное, для чего мы собственно и покупаем телефоны детям, длительной автономности, а значит ребенок будет с вами на связи всегда. Об этом позаботится батарея емкостью в 5000 мАч, которая обеспечит смартфону более суток автономной работы.

У С3 присущий всем смартфонам бренда современный яркий дизайн. А надежность обеспечит отличная сборка, корпус из прочного пластика с защитой от царапин, отпечатков, от падений по углам и граням. Все ключевые элементы защищены специальным покрытием от влаги и пыли. Экран покрыт панелью Gorilla Glass 3. Смартфон не скользит в руке.

С помощью IPS-матрицы девайс добивается достойного качества изображения и цветопередачи на высоком уровне. Разрешение 6.5 дюймового с минимальными боковыми рамками экрана — 1600х720 с плотностью 269 ppi. Процессор Helio G70 позволит запускать с realme C3 большинство современных игр и приложений. За съемку отвечают трехмодульная основная камера 12 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронталка в 5 Мп.

В телефоне есть разблокировка по отпечаткам пальцев и предусмотрена разблокировка по лицу. Есть функция NFC.

Цена: от 3199 грн

realme 6

Лучший сматфон по соотношению цены и качества на рынке, идеально подойдет для всех кому важен стиль и максимальные функции за абсолютно смешные деньги. У смартфона эргономичный корпус, позволяющий без труда дотягиваться до регулировки громкости. Разблокировка как по отпечатку, так и по лицу происходит просто молниеносно. Очень удобная функция NFC.

Смартфон укомплектован слотом для двух симок и карты памяти. Корпус модели пластиковый, что, в принципе, характерно для моделей данного ценового сегмента. realme 6 — самый мощный смартфон с четырьмя камерами в сегменте. Разрешение экрана Full HD+ частота обновления изображения – до 90 Гц. Фронтальная 16-мегапиксельная камера расположена на 6,5 дюймовом, покрытом защитным стеклом Gorilla Glass 3 дисплее, а на задней панели — камера на базе четырех модулей: главного 64-мегапиксельного сенсора Samsung ISOCELL Bright GW1, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного, 2-мегапиксельного макро и 2-мегапиксельного монохромного модулей. У смартфона широкий динамический диапазон при недостаточной освещенности.

К автономности создатели подошли основательно — и день насыщенной игры, и продуктивной работы смартфон обеспечит с легкостью. Быстрая 30 Вт-ная зарядка аккумулятора емкостью 4300 мАч займет всего 1 час. Гаджет работает под управлением операционной системы Android 10. На realme форменная оболочка UI 1.0, с вариацией Color OS от Oppo. Характеристики позволили представить realme 6 как один из лучших гейминговых телефонов. Это первый смартфон в линейке бренда с игровым процессор Mediatek G90T. Говоря о процессоре, отметим, что гаджет выдает отличный результат в бенчмарке и работает без каких-либо просадок.

Цена: от 5799 грн

realme X3 SuperZoom

Этот флагманский телефон — самый доступный камерофон, благодаря своей цене. Его 4 суперкамеры 64,0 Мп + 8,0 Мп + 8,0 Мп + 2,0 Мп работают в диапазоне от 60X SuperZoom объектива до макрообъектива, почти как телескоп. А оптическая стабилизация изображения (OIS) помогает делать более четкие фотографии, даже с расстояния в 100 метров. Если вы романтик, мечтавший снять звездное небо — ваша мечта сбылась — на realme X3 есть SuperZoom с функцией StarryMode. Двойная селфи-камера, состоящая из основной камеры на32MP и ширика с обзором в 105°,даст больше возможностей для классных селфи.

Смартфон укомплектован флагманским мощным процессором Qualcomm Snapdragon 855+, что позволяет X3 легко справляться с любыми задачами — от запуска тяжелых приложений до редактирования фотографий или просмотра фильмов в высоком разрешении.

Созданный с использованием высокоточной технологии абразивного травления экран X3 SuperZoom покрыт прочным стеклом с антибликовым покрытием, защищающим от отпечатков пальцев, что обеспечивает беспрецедентный уровень яркости и однородности поверхности.

Смартфон обладает внушительной оперативкой и аккумулятором с емкостью 4200 мАч. Х3 снабжен особой системой охлаждения на базе испарительной камеры, благодаря чему температура ядра во время пиковых нагрузок ощутимо падает. Это не только улучшает производительность, но и создает дополнительный комфорт для юзеров. Что касается внешности камерофона — это смартфон стилен, как и любой гаджет от realme.

Цена: от 11499 грн

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