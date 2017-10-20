Фокстрот представляет: полезные аксессуары, которые расширяют возможности смартфона

Возможности смартфона не ограничиваются встроенными функциями. Любой, даже самый скромный девайс, можно «прокачать» с помощью аксессуаров. Ассортимент вспомогательных приспособлений включает не только стилусы и моноподы – производители предлагают массу полезных вещиц для расширения функционала Android- и iOS-аппаратов.

Раньше основная сложность выбора телефона была связана с техническими параметрами. Сегодня проблема «неравенства» легко решается благодаря обилию аксессуаров. Смартфон стал базовым устройством, к которому присоединяются многочисленные дополнительные гаджеты.

Компактный фотопринтер

Беспроводной фотопринтер PicKit M1 – карманный девайс для печати ярких ламинированных водостойких фотографий. В отличие от старого доброго «Полароида», аксессуар способен выдавать изображения 9 разных размеров – от фото на паспорт до вариантов 54 х 86 мм. Картинки получаются яркими и сочными благодаря использованию технологии D2T2. Производитель заверяет, что краски не поблекнут как минимум 100 лет.

Особенности: сменный картридж рассчитан на печать 10 фото, передача данных осуществляется без проводов – с помощью Wi-Fi или NFC Direct, для управления фотопечатью необходимо загрузить фирменное приложение, размеры девайса – 153 х 76 х 24 мм.

Объективы для камеры смартфона

Рано или поздно любой мобильный фотограф начинает мечтать о более функциональной камере. Реализовать эту мечту просто – достаточно скачать несколько сторонних приложений и обзавестись сменными объективами. Да, оптика выпускается не только для зеркалок и беззеркалок. К примеру, универсальные объективы BRAVIS Universal mobile lens kit разработаны специально для смартфонов – причем, для любых. Набор включает три объектива – макро, широкоугольный и «рыбий глаз». Аналогичный комплект линз предлагается производителем Accessori.

Особенности: компактные объективы крепятся к смартфону с помощью прищепок.

USB OTG-кабель – альтернатива функциональной док-станции

Смартфон с большим экраном вполне способен заменить ноутбук. К аппарату можно подключить клавиатуру для печати документов, мышь для удобной работы с программами, геймпад для игр и прочую полезную проводную периферию. Все что для этого потребуется – OTG-кабель с необходимыми разъемами USB. В числе поддерживаемых устройств – всевозможные картридеры и накопители.

Особенности: в продаже представлены удобные тройники USB OTG, к которым можно одновременно подключать три девайса.

Компактный микроскоп

Идея этого гаджета не нова – в 2013 году были выпущены карманные электронные микроскопы для смартфонов Apple (iPhone 4, 4S, 5), соединяемые с аппаратами через специальные адаптеры. В 2016 году появился универсальный вариант от компании Dolens, собравшей средства на стартап через сервис Kickstarter. Гаджет от Apple увеличивает объект в 100 раз, от Dolens – в 60 раз.

Особенности: линза микроскопа взаимодействует с камерой, увеличенная картинка выводится на экран смартфона. Пользователь может сохранить изображение в режиме фото или видео.