Функция автоматического измерения насыщения крови кислородом 24/7 в смарт-часах Huawei Watch GT2 Pro уже доступна в Украине





Компания Huawei представляет новую функцию в своих смарт-часах Huawei Watch GT2 Pro — автоматический мониторинг уровня кислорода в крови (SpO2). Теперь следить за показателем сатурации крови кислородом можно круглосуточно — для этого достаточно включить соответствующую функцию в приложении «Здоровье» (Huawei Health) на смартфоне. Функция уже доступна в Украине.

Уровень насыщения крови кислородом, или SpO2, является важным показателем, который позволяет определить эффективность снабжения организма кислородом. Стандартный уровень SpO2 у здорового человека при нормальных условиях составляет от 90 до 100. Если же этот показатель опускается ниже нормы, организм не может нормально функционировать. Такое состояние называется гипоксемией и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Huawei уже представила функцию измерения уровня кислорода в крови для ряда своих носимых устройств. С их помощью пользователи могут проводить разовый мониторинг SpO2 в состоянии покоя. Но со смарт-часами Huawei Watch GT 2 Pro эта функция выходит на новый уровень — она позволяет пользователям контролировать сатурацию крови кислородом 24 часа в сутки, а также предупреждает об отклонении показателя от нормы.

Для активации функции автоматического измерения SpO2 на вашем Huawei Watch GT 2 Pro:

Шаг 1. Откройте приложение Huawei Health в вашем смартфоне.

Шаг 2. Нажмите «Устройства» в нижней строчке меню, затем выберите из списка нужное устройство.

Шаг 3. Выберите «Мониторинг здоровья», затем — «Автоматическое измерение SpO2».

Шаг 4. Переместите ползунок вправо, чтобы активировать функцию.

После активации функции вы можете следить за уровнем насыщения крови кислородом круглосуточно, а также мониторить показатели SpO2 за день, неделю, месяц и даже год. Соответствующий график доступен в приложении Huawei Health вместе с другими данными о состоянии здоровья. Кроме того, эти данные также отображаются на циферблате умных часов Huawei.

Важно отметить, что функция автоматического измерения уровня кислорода в крови Huawei доступна для устройств iOS и Android. Владельцы Android могут получить доступ к Huawei Health, просто отсканировав QR-код на упаковке смарт-часов Huawei или загрузив приложение в магазинах Huawei AppGallery или Google Play. Что касается пользователей iOS — приложение Huawei Health можно безопасно загрузить в магазине приложений App Store.

Функция автоматического измерения сатурации крови кислородом для Huawei Watch GT2 Pro уже появилась в Украине. А стандартная функция разового измерения SpO2 доступна в моделях Huawei Watch GT 2, Huawei Watch GT 2e, Huawei Watch Fit, Huawei Watch Band 4 Pro и Huawei Watch Band 4.